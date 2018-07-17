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В Ижевске откроются 5 дополнительных мест выдачи сертификатов допобразования
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В Ижевске откроются 5 дополнительных мест выдачи сертификатов допобразования 

ИА «Сусанин» 38 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроются еще 5 мест, где можно с 1 августа получить сертификат дополнительного образования. Об этом сообщила пресс-служба регионального модельного центра ДО Удмуртской Республики.
Получить сертификат теперь можно:
В Индустриальном районе:
Центр эстетического воспитания детей, школы № 64, 69, 84, Школа кадетского движения, гимназия № 56.
В Ленинском районе:
Центр детского творчества, школы № 10, 55, 60, 85, 89.
В Октябрьском районе:
Центр творческого развития «Октябрьский», школы № 28, 70, 87, 88, гимназия № 83.
В Устиновском районе:
Центр детского творчества, школы № 32, 71, 76, 81, 93.
В Первомайском районе:
Дом детского творчества, школы № 57, 58, 74, школа «Гармония».
Кроме того, документ можно получить во Дворце детского юношеского творчества и на сайте ur.pfdo.ru.
При себе необходимо иметь:
— свидетельство о рождении ребенка (с 14 лет — паспорт);
— паспорт родителя;
— СНИЛС ребенка;
— свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.
Каждый ребенок от 5 до 18 лет должен получить сертификат дополнительного образования, чтобы посещать кружки и секции. Напомним, что ранее власти рассказали о 30 местах, где будут выдавать документ.
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