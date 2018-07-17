Венгер: «Идеальных футболистов не существует, но Месси ближе всех к совершенству»

«Идеального футболиста не существует. У всех есть свои недостатки. К примеру, в игре Месси тоже есть свои минусы, но он ближе всего подошел к образу идеального игрока. Он создает моменты для своих партнеров и может забивать сам, но у него тоже есть проблемные места в игре.

Если анализировать его игру, то станет очевидно, что он не очень хорош в игре головой, не слишком качественно играет в защите. Но игроки зарабатывают не на своих недостатках, а на сильных сторонах. Любой тренер должен подчеркивать сильные аспекты игры любого футболиста. Тренер должен уметь замаскировать проблемы любого игрока и подчеркнуть его сильные качества», — приводит слова Венгера Football London.

В минувшем сезоне Месси в 36 матчах в испанской Примере забил 34 гола и отдал 15 результативных передач.