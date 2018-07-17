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Венгер: «Идеальных футболистов не существует, но Месси ближе всех к совершенству»
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Венгер: «Идеальных футболистов не существует, но Месси ближе всех к совершенству» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о игре лидера «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. По словам Венгера, Месси ближе всего удалось подойти к образу идеального футболиста.
«Идеального футболиста не существует. У всех есть свои недостатки. К примеру, в игре Месси тоже есть свои минусы, но он ближе всего подошел к образу идеального игрока. Он создает моменты для своих партнеров и может забивать сам, но у него тоже есть проблемные места в игре.
Если анализировать его игру, то станет очевидно, что он не очень хорош в игре головой, не слишком качественно играет в защите. Но игроки зарабатывают не на своих недостатках, а на сильных сторонах. Любой тренер должен подчеркивать сильные аспекты игры любого футболиста. Тренер должен уметь замаскировать проблемы любого игрока и подчеркнуть его сильные качества», — приводит слова Венгера Football London.
В минувшем сезоне Месси в 36 матчах в испанской Примере забил 34 гола и отдал 15 результативных передач.
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