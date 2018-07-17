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Курс доллара США перешел к снижению перед отчетом Пауэлла в Конгрессе
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Курс доллара США перешел к снижению перед отчетом Пауэлла в Конгрессе 

Investing.com Россия 39 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Во вторник перед отчетом главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США курс доллара перешел к снижению против корзины других основных валют. Игроки рынков будут внимательно следить за сигналами относительно дальнейшего курса процентной ставки.
В 10:37 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,12% до 94,16.
Сегодня Пауэлл отчитается по состоянию дел в экономике и по монетарной политике ФРС перед банковским комитетом сената США в Вашингтоне.
В среду Пауэлл должен отчитаться перед Комитетом по банковским и финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.
По прогнозам аналитиков, Пауэлл подтвердит намерение ФРС продолжить постепенное повышение процентных ставок, однако инвесторов заинтересуют любые упоминания о том, что торговая политика США способна привести к изменению прогнозов относительно ужесточения монетарной политики ФРС.
В понедельник Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что ухудшение торговых отношений угрожает глобальному росту экономики. При этом финансовые рынки опасаются роста рисков.
Доллар незначительно изменился против иены: USD/JPY была на уровне 112,33, удерживаясь ниже максимума за шесть месяцев 112,79, достигнутого в прошлую пятницу.
Во вторник финансовые рынки вновь открылись после праздника в понедельник.
Курс евро повысился к доллару. Пара EUR/USD подорожала на 0,18% до 1,1729.
Британский фунт незначительно подорожал к доллару. Пара GBP/USD поднялась на 0,1% до 1,3247.
Курс австралийского доллара незначительно вырос. Пара AUD/USD поднялась на 0,13% до 0,7428.
Новозеландский доллар также подорожал: NZD/USD повысилась на 0,81% до 0,6833.
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