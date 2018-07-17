Начальник отдела алтайской ИК пойдет под суд за взятки от заключенных

По данным следствия, в течение трех лет обвиняемый вымогал у осужденных взятки в размере от 40 до 400 тысяч рублей. За отказ он угрожал составить материалы о нарушениях, отрицательную характеристику. За что к осужденным могут применить меры дисциплинарного взыскания или вовсе перевести в строгие условия отбытия наказания. Стало известно, что в апреле один из заключенных отдал обвиняемому свою золотую цепочку стоимостью более 34 тысяч рублей, чтобы тот разрешил ему увидеться с супругой.