Противоударный смартфон Prestigio Muze G7 LTE получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68

Как утверждает производитель, несмотря на мощное защитное оснащение, данный аппарат не потерял в функциональности, а его корпус достаточно тонкий (около 12 мм) и компактный (147 мм в длину). При этом он еще имеет весьма емкий аккумулятор на 4000 мА ч, который обеспечивает до 2-3 дней интенсивного использования смартфона без подзарядки.

Muze G7 оснащен четырехъядерным процессором MediaTek MT6737, 2 Гб оперативной и 16 Гб внутренней памяти. Если необходимо расширить хранилище, это можно сделать с картой microSD, для которой предусмотрен отдельный слот.

Комфортный серфинг в Интернете обеспечивает встроенный модуль LTE. Этому будет способствовать яркий 5-дюймовый экран с IPS-матрицей с HD разрешением. Экран покрывает стекло Gorilla Glass 3, надежно защищающее случайных от царапин и повреждений.

Устройство годится не только для безопасного использования в путешествиях, но и для качественных фотоснимков. Здесь установлена вполне достойная 13 Мп камера. Фронтальная камера имеет разрешение 2 Мп.

Возвращаясь к корпусу, стоит отметить, что он выполнен из качественного черного пластика и имеет стильный дизайн со скошенными углами. Ребристость не позволяет устройству скользить в руке, а также гармонично сочетается со спортивными аксессуарами. Весит аппарат 210 г, а его размеры составляют 147х76х12,7 мм.

Смартфон Prestigio Muze G7 LTE ожидается в розничной сети до конца июля по цене 10 990 рублей. Больше информации о смартфоне можно узнать на официальной странице устройства.

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