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Предполагаемый администратор дарквеб-рынка Silk Road экстрадирован в США
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Предполагаемый администратор дарквеб-рынка Silk Road экстрадирован в США 

Anti-Malware.ru 48 минут назад
Гражданин Ирландии был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинения в администрировании печально известной торговой площадки дарквеба «Silk Road». Таким образом, 30-летний Гэри Дэвис столкнулся с обвинениями в заговоре с целью распространения наркотиков.
Помимо этого, ирландцу вменяется заговор с целью проникновения в чужой компьютер и заговор с целью отмывания денег.
Если Дэвиса признают виновным по всем статьям, ему придется провести остаток жизни за решеткой.
Обвинение утверждает, что Дэвис с июня по октябрь 2013 года был одним из трех человек, ежедневно выполняющих обязанности администраторов черного онлайн-рынка «Silk Road». Фактически ирландец работал под предводительством Росса Ульбрихта.
В обязанности Дэвиса входила поддержка клиентов, разрешение различного рода споров, обеспечение соблюдения правил этой торговой площадки. Как утверждает прокурор, Дэвис получал от Ульбрихта еженедельную зарплату, которая варьировалась от $50 000 до $75 000.
30-летний киберпреступник был арестован в 2014 году в Ирландии, после экстрадиции его ждет федеральный суд Манхэттена.
«Гэри Дэвис, предположительно, выполнял функции администратора известного черного онлайн-рынка «Silk Road». Эта незаконная торговая площадка осуществляла сбыт наркотических веществ, предоставляла различные киберпреступные услуги и осуществляла ряд других криминальных действий», — заявил генеральный прокурор США Джеффри Берман.
В конец июня власти США сообщили, что им удалось одержать локальную победу над торговыми площадками дарквеба, что привело к многочисленным арестам и конфискациям незаконных товаров. В операции, которая длилась год, принимали участие Министерство юстиции, Иммиграционная и таможенная полиция США, Секретная служба США и Управление по борьбе с наркотиками.
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