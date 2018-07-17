Сегодня бешеные скидки на всё! Подборка товаров с Amazon Prime Day

Сегодня бешеные скидки на всё! Подборка товаров с Amazon Prime DayАлярма, друзья! Сегодня тот самый день, когда можно купить всё, что угодно на торговой площадке Amazon.com со скидками до 70%.

Этот аттракцион невиданной щедрости называется Amazon Prime Day.

Электроника, товары для дома, игрушки, кухонная утварь и всё, что только может вам придти в голову сегодня есть реальный шанс урвать по вкусной цене.

Мы уже покопались и отобрали самые интересные и выгодные предложения. Смотрите и заказывайте:

1. Топовые наушники с активным шумодавом Bose QuietComfort 25 Крутые наушники с активным шумодавом, одним из лучших среди аналогов. Ну и компания Bose в представлении не нуждается — у нас такие «уши» стоят в 2 раза дороже.

Сегодня на Amazon: 7 800 руб.

В Российской рознице: от 18 000 руб.

2. Одна из лучших электронных «читалок» Kindle Paperwhite E-reader

Если вы давно мечтали перестать щуриться в экран смартфона и заиметь удобную, крутую электронную читалку, то это ваш шанс.

Kindle Paperwhite E-reader имеет встроенный Wi-F и время автономной работы до полутора недель без подзарядки.

Сегодня на Amazon: 4 500 руб.

В Российской рознице: от 8 000 руб.

3. Экшн-камера GoPro HERO4 Session

Компактный «кубик», который пригодится в любом путешествии, на отдыхе или мероприятии. Водонепроницаемая, противоударная камера GoPro HERO4 Session по праву считается одним из лучших творений компании.

Сегодня на Amazon: 6 200 руб.

В Российской рознице: от 13 000 руб.

4. Надёжный кабель для iPhone и беспроводные зарядки Anker

Из всех производителей аксессуаров для iPhone мы в редакции выбираем продукты Anker сразу после оригинальных Apple-аксессуаров.

Сегодня к основной скидке можно получить ещё одну, использовав специальный промокод (спасибо The Verge):

Беспроводная зарядка Anker Wireless Charging Pad PowerPort — 874 руб. (промокод VERGEPAD)

Беспроводная зарядка Anker PowerWave 7.5 Pad, 7.5W Fast Wireless Charger — 2 000 руб. (промокод VERGEB25)

Кабель Anker PowerLine+ II Lightning Cable — 600 руб. (промокод VERGE654)

Мы продолжаем искать самые вкусные предложения. И вы смотрите:

Тут дешёвые оригинальные кроссовки New Balance.

Тут вся электроника, от флешек до LCD-телевизоров.

Пост обновляется…

Чтобы воспользоваться всеми скидками, нужно активировать услугу Amazon Prime. Она стоит денег, но первый месяц пользования услугой бесплатно — можно активировать, скупить со скидками весь Amazon, а потом деактивировать Amazon Prime.