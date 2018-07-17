Сегодня бешеные скидки на всё! Подборка товаров с Amazon Prime Day 

Сегодня бешеные скидки на всё! Подборка товаров с Amazon Prime DayАлярма, друзья! Сегодня тот самый день, когда можно купить всё, что угодно на торговой площадке Amazon.com со скидками до 70%.
Этот аттракцион невиданной щедрости называется Amazon Prime Day.
Электроника, товары для дома, игрушки, кухонная утварь и всё, что только может вам придти в голову сегодня есть реальный шанс урвать по вкусной цене.
Мы уже покопались и отобрали самые интересные и выгодные предложения. Смотрите и заказывайте:
1. Топовые наушники с активным шумодавом Bose QuietComfort 25 Крутые наушники с активным шумодавом, одним из лучших среди аналогов. Ну и компания Bose в представлении не нуждается — у нас такие «уши» стоят в 2 раза дороже.
Сегодня на Amazon: 7 800 руб.
В Российской рознице: от 18 000 руб.
2. Одна из лучших электронных «читалок» Kindle Paperwhite E-reader
Если вы давно мечтали перестать щуриться в экран смартфона и заиметь удобную, крутую электронную читалку, то это ваш шанс.
Kindle Paperwhite E-reader имеет встроенный Wi-F и время автономной работы до полутора недель без подзарядки.
Сегодня на Amazon: 4 500 руб.
В Российской рознице: от 8 000 руб.
3. Экшн-камера GoPro HERO4 Session
Компактный «кубик», который пригодится в любом путешествии, на отдыхе или мероприятии. Водонепроницаемая, противоударная камера GoPro HERO4 Session по праву считается одним из лучших творений компании.
Сегодня на Amazon: 6 200 руб.
В Российской рознице: от 13 000 руб.
4. Надёжный кабель для iPhone и беспроводные зарядки Anker
Из всех производителей аксессуаров для iPhone мы в редакции выбираем продукты Anker сразу после оригинальных Apple-аксессуаров.
Сегодня к основной скидке можно получить ещё одну, использовав специальный промокод (спасибо The Verge):
Беспроводная зарядка Anker Wireless Charging Pad PowerPort — 874 руб. (промокод VERGEPAD)
Беспроводная зарядка Anker PowerWave 7.5 Pad, 7.5W Fast Wireless Charger — 2 000 руб. (промокод VERGEB25)
Кабель Anker PowerLine+ II Lightning Cable — 600 руб. (промокод VERGE654)
Мы продолжаем искать самые вкусные предложения. И вы смотрите:
Тут дешёвые оригинальные кроссовки New Balance.
Тут вся электроника, от флешек до LCD-телевизоров.
Пост обновляется…
Чтобы воспользоваться всеми скидками, нужно активировать услугу Amazon Prime. Она стоит денег, но первый месяц пользования услугой бесплатно — можно активировать, скупить со скидками весь Amazon, а потом деактивировать Amazon Prime.