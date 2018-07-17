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Новосибирцы оплатили 150 поездок новой единой транспортной картой
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Новосибирцы оплатили 150 поездок новой единой транспортной картой 

sibnovosti.ru 42 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
В первый день работы новой системы ЕТК-онлайн 16 июля новосибирцы приобрели несколько десятков единых транспортных карт. Они позволяют пассажирам совершать поездки по экспериментальному сетевому тарифу, экономя на пересадках.
До конца года пассажиры муниципального наземного электротранспорта смогут в течение часа совершить пересадку на другой троллейбус или трамвай, не оплачивая вторую поездку. Также предусмотрен второй вариант сетевого тарифа: при пересадке с троллейбусного маршрута №29 в метро, пассажир получает скидку 50% на вторую поездку.
Частные перевозчики к системе пока не подключены. В муниципалитете решили стимулировать процесс введением школьной транспортной карты нового образца.
«Перевозчики всех видов форм собственности — как муниципальные, так и немуниципальные — согласно договорам, обязаны принимать все виды карт для проезда пассажиров, в том числе, и карту школьника. Они обязаны. Им уже вручены уведомительные письма в ближайшей перспективе начать замену оборудования на своем подвижном составе для того, чтобы принимать все виды карт, в том числе и карту нового формата», — рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.
Стоимость новой карты ЕТК-онлайн составляет 150 руб. После покупки карты на нее зачисляется 65 руб. При этом, возможностей пополнения для новой карты предусмотрено больше, чем для традиционной ЕТК, которая продолжит работу.
«Инфраструктура, где человек может пополнить эту карточку, существенно расширилась. Сейчас карту можно пополнить во всех местах, где люди привыкли платить квартплату: это все точки системы «Город», это почта, это все банкоматы «Сбербанка», — отметил руководитель проекта «Транспортная карта Золотая корона» Александр Гришин.
По итогам эксперимента городские власти примут решение о дальнейшем внедрении сетевых тарифов на других маршрутах и видах общественного транспорта. Также будут разработаны рекомендации по стоимости сетевых и одиночных поездок.
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