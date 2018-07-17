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Возле Старого Буяна пройдет этно-исторический фестиваль «Битва Тимура и Тохтамыша»
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Возле Старого Буяна пройдет этно-исторический фестиваль «Битва Тимура и Тохтамыша» 

Волга Ньюс 42 минуты назад
Фестиваль пройдет недалеко от реки Кондурчи, где 18 июня 1391 г. произошло одно из крупнейших сражений средневековья — битва двух великих полководцев: Тимура Тамерлана и хана Тохтамыша. Это сражение завершилось полным разгромом Тохтамыша и его бегством за Волгу.
В программе фестиваля: реконструкция моментов битвы, джигитовка, ярмарка ремесленников. Мастер-классы проведут гончар, кузнец, мастера по лозоплетению и изготовлению гуслей. Пройдут конкурсы для зрителей, в том числе по стрельбе из лука и арбалета, военно-исторические игры, показательные выступления на шпагах и бревнах.
Среди организаторов фестиваля: компания «У-РА», администрация Красноярского района, НКО «Вежа», ООО «Ратибор», Фестиваль пройдет при поддержке: правительства Самарской области и департамента туризма Самарской области.
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