В Перми установят огромную паутину и 100-метровую трубу, через которую можно смотреть на город

Арт-объекты установят у малых рек До конца лета в Перми появится пять новых арт-объектов. Все установят на возвышенностях у малых рек города. Так, целых три скульптуры появятся на берегах реки Егошиха и по одной у Андроновских прудов и в районе речки Уинка. Проекты будущих арт-объектов выбрало жюри конкурса «Экология пространства».

В Перми подвели итоги очередного конкурса «Экология пространства» — проекта, направленного на преображение уголков города, находящихся в запустении. В этом году участникам конкурса — художникам и архитекторам со всей России — предложили создать проекты скульптур, которые можно расположить на смотровых площадках у малых рек Перми.

Эту скульптуру придумали дизайнеры из Калининграда

— Сегодня территории у малых рек Прикамья — это очень красивые, но заброшенные, неухоженные места. Поэтому очень важно привлечь туда людей, сделать их посещаемыми, чтобы пермяки смогли присматривать за прибрежными зонами, мотивировать администрации благоустраивать их, — рассказала 59.ru член жюри конкурса «Экология пространства» Надежда Баглей. — Стать такими «точками притяжения» могут арт-объекты. На конкурс прислали более тридцати проектов, все из них были по-своему интересны.

Но победителями «Экологии пространства» стали только пять работ. Это «Тенёта» пермяка Александра Жунева (огромная паутина из металлических тросов и скотча, которая раскинется над рекой), «Легкие города» от жителя Нытвы Антона Черемных (дерево, по форме напоминающее легкие), «Тропинка» от калининградская студии дизайна «AMBITO» (выполнена в виде дорожки из деревянных столбиков). Также в Перми разместят работу «Пикник на обочине» художника из Каспийска Артура Джаруллаева. Здесь важное место будет иметь мусор, который люди часто оставляют у рек, но вся композиция будет выполнена в фантастическом стиле — создавая проект, автор вдохновлялся произведениями Бориса Стругацкого . Пятый объект — «Калейдоскоп» — создала пермская команда «Фрукты». Их скульптура будет представлять собой смотровую трубу, через которую можно будет смотреть на город. Внутри трубы установят зеркала, поэтому изображение, которое пермяки смогут увидеть через нее, будет отличаться от привычного.

Установить в Перми «Легкие города» предложил художник из Нытвы

59.ru пообщался с одним из победителей конкурса — автором портрета «Есенина» на недостроенном здании медакадемии и знаменитого «Распятого Гагарина» — Александром Жуневым.

— Долины малых рек в Перми сегодня больше похожи на мусорки, чем на места для отдыха. Это проблема, к которой я хочу привлечь внимание, — сообщил художник. — «Тенёта» — это отражение того, в каком состоянии сегодня находятся берега рек. В паутине, как и в долинах, скапливается много пыли и грязи.

Арт-объекты до конца лета установят на смотровых площадках у малых рек. Три из них находятся у реки Егошиха: это участки рядом с лыжными трамплинами на бульваре Гагарина, в районе Средней дамбы со стороны Мотовилихи и на Красной горке за цирком, у трамвайного мостика, ведущего на Разгуляй. Также арт-объекты предлагают спроектировать для площадок у сада Соловьев и речки Уинки на Садовом и в районе Андроновских прудов в Индустриальном районе. На какой из площадок разместится каждый арт-объект, пока не сообщают. Авторы проектов получат по 30 тысяч рублей.

Ранее у озера в микрорайоне Южный появился новый арт-объект — Домик для божьих коровок.