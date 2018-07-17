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«Ё-моё!»: что это значит
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«Ё-моё!»: что это значит 

Кириллица 46 минут назад
Фото: Кириллица
Всем известно, что русский язык богат на всякого рода ругательства. Происхождение некоторых из них даже для носителей языка является загадкой. Взять хотя бы выражение «ё-моё»: задумывались ли вы когда-нибудь, что оно означает и откуда взялось?
Буква «ё»
Именно с «ё» начинается большинство русских слов и словосочетаний, заменяющих нецензурную лексику и выражающих досаду, огорчение, недоумение, удивление, а иногда и радость. Например, «ёпрст», «ёперный театр», «ёксель-моксель», «ёкарный бабай», «ёлки-палки».
Буква «ё» (звук «йо») имеет для русского человека особое значение и обладает, по мнению многих исследователей языка, мощной энергетикой. Если вы ударитесь мизинцем о ножку стола, вы не вскрикнете «Ой!» или «Ах!», а воскликнете: «Ё!»
Всем с детства знакомо предложение «Казнить нельзя помиловать», которое без запятой невозможно верно истолковать. То же самое свойство, что и запятая, имеет и буква «ё». Без неё смысл многих выражений был бы нам не понятен. Например, «В ближайшие дни страна передохнет от холода» или «Выпили все».
«Ё-моё!»
Эвфемизм «ё-моё», по мнению большинства исследователей, появился в русском языке, как ни странно, именно благодаря культуре, а не её отсутствию. В некоторых ситуациях (например, в присутствии женщин или пожилых людей, на рабочем месте или в театре) употребление нецензурной лексики считается дурным тоном. Однако неприятные или, напротив, радостные события могут произойти где угодно.
В первую минуту эмоционального всплеска, не контролируя себя, человек, конечно, выкрикнет букву «Ё», с которой начинаются большинство ругательств русского языка. Однако, опомнившись, он скажет первое, что придёт в голову: как правило, это будет слово, подходящее по смыслу и рифмующееся с высказанным. Так и произошло выражение «ё-моё». Таким же образом образовался, например, и эвфемизм «ёпрст», когда бранившийся человек сделал вид, что просто перечисляет буквы алфавита. Поэтому «ё-моё» — ничто иное как завуалированное ругательство.
Однако некоторые ученые считают, что многие русские ругательства или заменяющие их слова в древности использовались как посылы или заклятия. Отсюда и запрет на их употребление. Поэтому и выражение «ё-моё» тоже могло быть из числа подобных «мантр».
Также может быть, что «ё-моё» — это просто сокращённое до междометия нецензурное словосочетание, обозначающее гениталии и их принадлежность говорящему.
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