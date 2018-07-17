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Мосгосстройнадзор проверит качество работ на строительстве жилого дома по программе реновации в районе Коньково
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Мосгосстройнадзор проверит качество работ на строительстве жилого дома по программе реновации в районе Коньково 

Коньково 43 минуты назад
Фото: Коньково
Эксперты Мосгосстройнадзора совместно с представителями Центра экспертиз («ЦЭИИС») осмотрят строящийся по программе реновации жилой дом в нашем районе. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.
Новостройка возводится в квартале 44-47 района Коньково. Она планируется к вводу в эксплуатацию в следующем году. Эксперты «ЦЭИИС» проверят качество монтажа сборных железобетонных конструкций, сварные соединения, а также качество заполнения межпанельных швов. В частности, будут проведены работы по определению прочности раствора, используемого для монтажа и заделки межпанельных швов.
Уточняется, что всего на этой неделе специалисты Мосгосстройнадзора совместно с представителями «ЦЭИИС» проверят 44 объекта строительства и выполнят 313 исследований.
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