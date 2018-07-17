Алексей Немерюк: Объем поддержки московских фермеров превышает 100 миллионов рублей

— Алексей Алексеевич, что сделано для поддержки московских фермеров?

— В Новой Москве всегда были сельхозтоваропроизводители. На присоединенных территориях размещаются как крупные комбинаты, большие тепличные хозяйства, так и частные фермерские подворья. Есть и свое поголовье крупного рогатого скота — более 3,5 тысячи голов, в том числе дойные стада. Москва сама производит шесть процентов молока, необходимого для потребностей предприятий и горожан. Соя, мясо, овощи производятся в нашем мегаполисе. Конечно, нельзя сказать, что в городе сформирован очень большой сельхозкомплекс, но 600 фермерских хозяйств выпускают востребованную продукцию.

— Какое количество крупных предприятий агропромышленного комплекса насчитывается в Новой Москве?

— Самых крупных шесть, и эти предприятия работают уже не первый год, мы с гордостью отмечаем, что в городе есть свои товаропроизводители. Они удовлетворяют потребности в разного рода продукции от 1 до 6 процентов от общего объема. Всего же Москва ежегодно потребляет чуть более 12 миллионов тонн продуктов питания.

— А финансовую поддержку этим комбинатам и фермам город оказывает?

— Конечно, объем субсидий от Москвы превышает 100 миллионов рублей в год. Мы насчитываем восемь направлений, по которым наши фермеры получают денежную поддержку. Эти деньги помогают им обновлять технику, закупать корма, расширять свои хозяйства. Кроме того, город субсидирует ставки по кредитам. Это хороший плюс к федеральной поддержке.

— Есть конкретные примеры того, как помощь от города поспособствовала развитию тех или иных фермерских хозяйств?

— Есть много положительных и позитивных примеров. Вот один из них: фермер Алексей Бурков недавно хотел развивать экотуризм. В Новой Москве он разводил коров и домашнюю птицу. Двери его дома открыты для всех. И к нему потянулись люди. Заедут, посмотрят на коров, покормят кроликов, пообщаются с Алексеем, его женой, попробуют свежую продукцию. И на сегодняшний день Бурков продает свою продукцию на наших фестивалях, на ярмарках выходного дня, на межрегиональных ярмарках. И объем его производства вырос многократно, мы видим, как городская финансовая поддержка помогла ему развить собственное дело, простимулировала выпуск новых видов продукции. Другой пример: предприятие в Рыжово стало лидерами по удоям на одну голову. В их планах — повышать показатели.

— Объем поддержки фермеров увеличится?

— Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин , в этом году мы приняли решение дальше наращивать поддержку сельского хозяйства Новой Москвы, предприятий, которые добросовестно работают, в два раза увеличим объемы финансовой поддержки. Кроме того, для поддержки отечественных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств в столице работают региональные ярмарки, межрегиональные и ярмарки выходного дня.

— И многие московские фермеры становятся участниками ярмарок или столичных фестивалей?

— Достаточно многие. Например, сыровары с удовольствием выставляют собственную продукцию на городских мероприятиях и ярмарках. Не всегда объема производимой ими продукции хватает для регулярной реализации.

— Москва сотрудничает и с другими регионами. Какова статистика такого взаимодействия?

Казахстана, Армении, — Практику поиска новых поставщиков в регионах ведем четыре года. Успешно сотрудничаем с производителями как из России , так и из Белоруссии Киргизии . Для проведения региональных ярмарок по предложениям префектур формируется адресный перечень площадок, предназначенных для проведения ярмарок. Всего в настоящее время в Москве работает 114 сельскохозяйственных ярмарок, из них 99 ярмарок выходного дня, 10 региональных и 5 межрегиональных ярмарок нового формата. Эти площадки открыты для жителей и гостей столицы во всех 12 административных округах, в том числе в Новой Москве.

— Сколько стран участвуют в ярмарках?