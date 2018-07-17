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Для модернизации аэропорта Нового Уренгоя выбран проектный институт. Он уже известен сибирякам
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Для модернизации аэропорта Нового Уренгоя выбран проектный институт. Он уже известен сибирякам 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Холдинг «Аэропорты регионов» назвал проектанта строительства нового пассажирского терминала аэропорта Нового Уренгоя.
Проектную документацию разработает Проектный институт «Красаэропроект». Эта же организация выполнит проектные работы по реконструкции аэродрома. Как сообщили в УК «Аэропорты Регионов», решение принято по результатам проведения конкурентных переговоров с проектными организациями, подавшими заявки на участие в отборе.
«Выбор проектного института является важнейшей частью первого этапа работ по модернизации аэропорта. На данном этапе предстоит определиться с конструктивными, технологическими и инженерными решениями в соответствии с той архитектурной концепцией, которая была представлена руководству Ямало-Ненецкого автономного округа, — отметил генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский. — Затем будет подготовлена схема генерального плана с перспективой развития аэропорта Нового Уренгоя и проектная документация по строительству нового пассажирского терминала и реконструкции аэродрома».
Модернизация аэропорта Нового Уренгоя — это первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях. Новый пассажирский терминал аэропорта займет площадь порядка 10 тысяч квадратных метров, на первом этапе он будет оснащен тремя телескопическими трапами и 10 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 800 пассажиров в час и 1,45 миллионов пассажиров в год.
На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок вместимостью 200 и 300 машиномест соответственно.
Будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и построен новый перрон. Все работы по строительству и реконструкции объектов будут проведены без прекращения операционной деятельности аэропорта.
«Красаэропроект» — единственный на территории Сибири институт, который специализируется на разработке проектной документации аэропортовых комплексов. За последние годы «Красаэропроект» разработал проекты аэровокзалов в Минеральных Водах, Норильске, Екатеринбурге, Горно-Алтайске, Нижнекамске, Томске и других городах.
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