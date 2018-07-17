Для модернизации аэропорта Нового Уренгоя выбран проектный институт. Он уже известен сибирякам 

Холдинг «Аэропорты регионов» назвал проектанта строительства нового пассажирского терминала аэропорта Нового Уренгоя.
Проектную документацию разработает Проектный институт «Красаэропроект». Эта же организация выполнит проектные работы по реконструкции аэродрома. Как сообщили в УК «Аэропорты Регионов», решение принято по результатам проведения конкурентных переговоров с проектными организациями, подавшими заявки на участие в отборе.
«Выбор проектного института является важнейшей частью первого этапа работ по модернизации аэропорта. На данном этапе предстоит определиться с конструктивными, технологическими и инженерными решениями в соответствии с той архитектурной концепцией, которая была представлена руководству Ямало-Ненецкого автономного округа, — отметил генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский. — Затем будет подготовлена схема генерального плана с перспективой развития аэропорта Нового Уренгоя и проектная документация по строительству нового пассажирского терминала и реконструкции аэродрома».
Модернизация аэропорта Нового Уренгоя — это первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях. Новый пассажирский терминал аэропорта займет площадь порядка 10 тысяч квадратных метров, на первом этапе он будет оснащен тремя телескопическими трапами и 10 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 800 пассажиров в час и 1,45 миллионов пассажиров в год.
На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок вместимостью 200 и 300 машиномест соответственно.
Будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и построен новый перрон. Все работы по строительству и реконструкции объектов будут проведены без прекращения операционной деятельности аэропорта.
«Красаэропроект» — единственный на территории Сибири институт, который специализируется на разработке проектной документации аэропортовых комплексов. За последние годы «Красаэропроект» разработал проекты аэровокзалов в Минеральных Водах, Норильске, Екатеринбурге, Горно-Алтайске, Нижнекамске, Томске и других городах.