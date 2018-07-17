Ручки Паркер: надежность, стиль и статус в одном изделии

Ручка для письма — неотъемлемая составляющая будней современного человека. И не важно, приходится ли владельцу пользоваться ею каждый день или время от времени — к данному предмету канцелярии всегда предъявляется определенный ряд требований. Шариковая ручка должна хорошо писать, не замерзать на холоде, не рвать бумагу и долго радовать своего обладателя бесперебойной работой. Как нельзя лучше перечисленным требованиям соответствуют ручки Паркер.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Создателем известной шариковой ручки является Джорж Паркер, представивший в конце 19 века обывателям новую модель канцелярской принадлежности. Путь к успеху был длительным и непростым. Перед тем, как представить публике идеальную модель ручки, воплотившую в себе все требования к качественному и надежному письму, разработчику пришлось проделать немало экспериментов и не раз совершенствовать свое изделие. Но результат оправдал себя. Уже через два года после выхода окончательного варианта канцелярской принадлежности каждый уважающий себя деловой человек стремился стать обладателем столь статусного изделия.

ПАРКЕР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Несмотря на прошедшие годы, ручка Паркер не утратила твердости своей репутации. Данное изделие и по сей день считается признаком хорошего вкуса, высокого статуса и финансового достатка.

Для проверки качества и надежности канцелярской принадлежности компанией-создателем был проведен уникальный эксперимент: ручки Паркер бросали вниз с борта самолета, который поднялся до уровня максимальной точки Великого каньона. Канцелярские принадлежности, пролетевшие сверху вниз около тысячи метров, упав на землю, остались целыми!

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РУЧЕК ПАРКЕР

Итак, чем еще помимо прочности покорили мир эти чудо-ручки?

1. При создании канцелярских изделий используются драгоценные металлы и инновационные сплавы. 2. Ручки имеют стильный дизайн, а их стержни полностью заполнены чернилами. 3. Изделия Паркер являются идеальным подарком по любому поводу. 4. Ручки, выпущенные под известным брендом, обеспечивают равномерную подачу чернил, исключая появление клякс или не прописанных элементов.

Приобрести оригинальную ручку Паркер можно на сайте розничного магазина элитных ручек penelite.ru. В этом случае вы сможете защитить себя от покупки подделок. В каталоге представлены модели из различных коллекций, что позволяет выбрать канцелярскую принадлежность для человека с любыми вкусовыми предпочтениями.

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