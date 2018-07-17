Законопроект, направленный на создание туристского кластера «Гора Белая», одобрен депутатами Заксобрания Свердловской области

Законопроект о внесении изменений в областной закон «О туризме и туристической деятельности в Свердловской области», подготовленный министерством инвестиций и развития региона и направленный на создание туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» одобрен депутатами областного Законодательного Собрания 17 июля.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев в феврале этого года провел выездное совещание по созданию туристского кластера на базе существующего горнолыжного курорта на горе Белой в Горнозаводском округе Среднего Урала. Губернатор поручил проработать механизмы создания региональной особой экономической зоны, ядром которой станет горнолыжный комплекс. Одним из первых шагов стало внесение изменений в областное законодательство, позволяющее приступить к созданию кластера.

Как пояснила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова , формируемый кластер будет рассчитан на представителей малого и среднего предпринимательства, для которых планируется создать специальные экономические условия, стимулирующие развитие туристической инфраструктуры, объектов культуры, спорта, комфортного отдыха.

«Согласно законопроекту, на начальном этапе планируется осуществить отбор управляющей компании туристско-рекреационного кластера среди организаций, заключивших соглашения не менее чем с пятью потенциальными резидентами и имеющими концепцию развития кластера. По итогам отбора между правительством Свердловской области и управляющей компанией будет заключено соглашение о взаимодействии. Затем резиденты получат возможность присвоения статуса участника регионального инвестиционного проекта в сфере туризма», — уточнила Виктория Казакова.

Как отмечено в документе, соответствующий статус может быть присвоен резидентам кластера, относящимся к субъектам МСП, реализующим инвестиционные проекты стоимостью не менее пяти миллионов рублей, создающих постоянные рабочие места и осуществляющих один или несколько видов экономической деятельности в сфере туризма, предусмотренных законопроектом. Решение о присвоении резиденту кластера статуса участника регионального инвестиционного проекта будет приниматься министерством инвестиций и развития Свердловской области.

Для резидентов кластера, получивших этот статус, будут установлены льготы, включая налоги на прибыль и имущество организаций, льготные ставки при применении упрощенной системы налогообложения. Для реализации законопроекта потребуется внесение изменений в налоговое законодательство Свердловской области.

«Гора Белая может стать пилотным проектом по созданию туристско-рекреационного кластера в нашем регионе. На прошлой неделе проект представлен на выставке ИННОПРОМ. Создание кластера станет важным и масштабным проектом в сфере туризма, развития Нижнего Тагила и Горнозаводской агломерации, а также стимулом для нашего малого и среднего бизнеса», — отметила председатель комитета Законодательного Собрания по молодежной политике развитию физкультуры, спорта и туризма Елена Чечунова

Напомним, кластер предполагается создать на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки. Планируется, что существующий туристический поток «Горы Белой» можно будет удвоить в течение трех лет благодаря реализации проекта.