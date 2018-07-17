В Свердловской области создадут туристско-рекреационный кластер «Гора Белая»

ЕКАТЕРИНБУРГ , 17 июля. / ТАСС /. Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» будет создан в Свердловской области . Соответствующее решение приняло Законодательное Собрание Свердловской области на заседании, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"Законопроект, направленный на создание туристского кластера «Гора Белая», одобрен депутатами Заксобрания Свердловской области. Формируемый кластер «Гора Белая» будет рассчитан на представителей малого и среднего предпринимательства, для которых планируется создать специальные экономические условия, стимулирующие развитие туристической инфраструктуры, объектов культуры, спорта, комфортного отдыха", — говорится в сообщении, где не уточняются сроки и сумма реализации.

Как отметила журналистам министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова , на начальном этапе отберут компанию, которая имеет концепцию развития кластера. По итогам отбора между правительством Свердловской области и управляющей компанией будет заключено соглашение о взаимодействии.

Для резидентов кластера, будут установлены льготы, включая налоги на прибыль и имущество организаций, льготные ставки при применении упрощенной системы налогообложения.

"На прошлой неделе проект представлен на выставке ИННОПРОМ. Создание кластера станет важным и масштабным проектом в сфере туризма, развития Нижнего Тагила, а также стимулом для нашего малого и среднего бизнеса", — отметила председатель комитета Заксобрания по молодежной политике развитию физкультуры, спорта и туризма Елена Чечунова

Кластер предполагается создать на территории от поселка Черноисточинск до деревни Усть-Утка в окрестностях Нижнего Тагила.