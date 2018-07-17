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В Свердловской области создадут туристско-рекреационный кластер «Гора Белая»
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В Свердловской области создадут туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» 

ТАСС 32 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» будет создан в Свердловской области. Соответствующее решение приняло Законодательное Собрание Свердловской области на заседании, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.
"Законопроект, направленный на создание туристского кластера «Гора Белая», одобрен депутатами Заксобрания Свердловской области. Формируемый кластер «Гора Белая» будет рассчитан на представителей малого и среднего предпринимательства, для которых планируется создать специальные экономические условия, стимулирующие развитие туристической инфраструктуры, объектов культуры, спорта, комфортного отдыха", — говорится в сообщении, где не уточняются сроки и сумма реализации.
Как отметила журналистам министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, на начальном этапе отберут компанию, которая имеет концепцию развития кластера. По итогам отбора между правительством Свердловской области и управляющей компанией будет заключено соглашение о взаимодействии.
Для резидентов кластера, будут установлены льготы, включая налоги на прибыль и имущество организаций, льготные ставки при применении упрощенной системы налогообложения.
"На прошлой неделе проект представлен на выставке ИННОПРОМ. Создание кластера станет важным и масштабным проектом в сфере туризма, развития Нижнего Тагила, а также стимулом для нашего малого и среднего бизнеса", — отметила председатель комитета Заксобрания по молодежной политике развитию физкультуры, спорта и туризма Елена Чечунова.
Кластер предполагается создать на территории от поселка Черноисточинск до деревни Усть-Утка в окрестностях Нижнего Тагила.
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