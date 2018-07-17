Заявку для налоговой о земельном участке теперь можно подать в офисе «Мои документы»

Специалисты офисов «Мои документы» начали принимать уведомления о земельных участках для оформления налогового вычета, стало известно 16 июля. Новую услугу оказывают во всех столичных Многофункциональных центрах. Раньше оформить документы можно было только непосредственно в налоговой инспекции Чтобы подать заявку, потребуются паспортные данные, документы на участок, ксерокопия Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и само уведомление. На сайте мэра Москвы напомнили, что сотрудники офисов «Мои документы» принимают посетителей с 8:00 до 20:00, а флагманский центр по адресу: Пресненская набережная, дом 2, работает с 10:00 до 22:00.