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Заявку для налоговой о земельном участке теперь можно подать в офисе «Мои документы»
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Заявку для налоговой о земельном участке теперь можно подать в офисе «Мои документы» 

Управа района Арбат города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Специалисты офисов «Мои документы» начали принимать уведомления о земельных участках для оформления налогового вычета, стало известно 16 июля.
Новую услугу оказывают во всех столичных Многофункциональных центрах. Раньше оформить документы можно было только непосредственно в налоговой инспекции.
Чтобы подать заявку, потребуются паспортные данные, документы на участок, ксерокопия Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и само уведомление.
На сайте мэра Москвы напомнили, что сотрудники офисов «Мои документы» принимают посетителей с 8:00 до 20:00, а флагманский центр по адресу: Пресненская набережная, дом 2, работает с 10:00 до 22:00.
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