Госдума приняла закон о допуске налоговиков к аудиторской тайне

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении инициированный правительством закон, позволяющий налоговым органам требовать у аудиторов предоставления данных о налогоплательщике.

Понятие «аудиторская тайна» из Налогового кодекса будет исключено.

Действующее законодательство обязывает аудиторов раскрывать информацию только по запросу правоохранительных органов и судов.

При отказе аудиторов предоставить данные налоговики смогут потребовать их по месту учета аудиторской организации в двух случаях — при проведении проверки или по запросу иностранных налоговиков, если с ними есть соглашение об обмене информацией.

Таким образом, предоставлять данные будут обязаны сотрудники аудиторских компаний и индивидуальные аудиторы. За отказ предоставить документы предусмотрен штраф в 10 тыс. рублей.

Принятые ко второму чтению поправки уточняют перечень документов и сведений, которые могут быть истребованы налоговым органом у аудиторов. Документы и информацию аудиторы должны будут предоставлять в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования.

Кроме того, ко второму чтению документа была одобрена норма, согласно которой аудиторы вправе информировать налогоплательщика о запросе компетентного органа иностранного государства лишь в том случае, если запрос не содержит запрета на такое информирование.

Закон вступит в силу 1 января 2019 года. Положения закона будут применяться в отношении документов, полученных в ходе аудита в отношении налоговых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года.