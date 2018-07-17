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Госдума приняла закон о допуске налоговиков к аудиторской тайне
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Госдума приняла закон о допуске налоговиков к аудиторской тайне 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении инициированный правительством закон, позволяющий налоговым органам требовать у аудиторов предоставления данных о налогоплательщике.
Понятие «аудиторская тайна» из Налогового кодекса будет исключено.
Действующее законодательство обязывает аудиторов раскрывать информацию только по запросу правоохранительных органов и судов.
При отказе аудиторов предоставить данные налоговики смогут потребовать их по месту учета аудиторской организации в двух случаях — при проведении проверки или по запросу иностранных налоговиков, если с ними есть соглашение об обмене информацией.
Таким образом, предоставлять данные будут обязаны сотрудники аудиторских компаний и индивидуальные аудиторы. За отказ предоставить документы предусмотрен штраф в 10 тыс. рублей.
Принятые ко второму чтению поправки уточняют перечень документов и сведений, которые могут быть истребованы налоговым органом у аудиторов. Документы и информацию аудиторы должны будут предоставлять в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования.
Кроме того, ко второму чтению документа была одобрена норма, согласно которой аудиторы вправе информировать налогоплательщика о запросе компетентного органа иностранного государства лишь в том случае, если запрос не содержит запрета на такое информирование.
Закон вступит в силу 1 января 2019 года. Положения закона будут применяться в отношении документов, полученных в ходе аудита в отношении налоговых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года.
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