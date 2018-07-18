Что посеяли, то и пожинаем. В Оренбуржье в разгаре уборочная страда

Для того, чтобы уборочная кампания прошла на самом высоком уровне, а регион получил максимальный урожай, в Оренбуржье задействовали все ответственные структуры.

Поддержать рублем

Над уборочной кампанией работает целая оперативная группа. Ответственность каждого участника закреплена в распоряжении губернатора «О мерах по обеспечению уборки урожая, заготовки кормов, сева озимых культур и вспашки зяби в 2018 году».

По этому документу за ремонт сельхозтехники и оптимальные условия работы аграриев отвечаем областное министерство сельского хозяйства и администрации муниципалитетов. Они же должны обеспечить бесперебойное снабжение ГСМ, а также обеспечить засыпку семян яровых культур под урожай 2019 года и фуража в полном объеме. Кроме того, глава региона рекомендовал довести площади посева озимых культур под урожай 2019 года до 1 млн гектаров.

Одной из основных проблем для аграриев назван рост цен на ГСМ. В сравнении с аналогичной датой прошлого года цена на дизтопливо поднялась на 27,9%, на бензин — на 21,6%.

В Оренбуржье проводится мониторинг топливных запасов. Согласно расчетам, хозяйствам потребуется 83 тыс. тонн дизельного топлива, 10,8 тыс. тонн бензина и 5 тыс. тонн масел на общую сумму более пяти миллиардов рублей (5,023 млрд). В целом по АПК области показатели запасов ГСМ на проведение уборочных работ находятся на уровне прошлого года. По состоянию на начало июня в наличии 20,4 тыс. тонн дизтоплива (обеспеченность составляет 24,6%) и 1,4 тысячи тонн автомобильного бензина — 13%.

Урожая хватит на всех

Посевная кампания в Оренбургской области завершена в установленные сроки. Под урожай 2018 года озимых посеяно 638,7 тыс. га. После зимовки сохранилось 547,8 тыс. га. (86%). Хозяйствами приобретено свыше 25 тысяч тонн минеральных удобрений (105% к плану).

Состояние естественных и многолетних трав оценивается как ниже среднего. Из-за холодной весны травостой низкорослый и изреженный, в связи с чем на две недели сместились сроки сенокошения грубых кормов.

Каждый трактор в области берет на себя обработку почти 290 га пашни, на комбайн приходится 584 га. Это больше, чем в среднем по стране. Чтобы снизить нагрузку на технику, хозяйства при поддержке правительства области обновляют машинно-тракторный парк. В этом году хозяйствами приобретено 195 тракторов, 56 зерноуборочных комбайнов и 4 кормоуборочных комбайна — 13,3%. Новая техника закупается с использованием государственной поддержки — путем субсидирования части стоимости.

Валовой сбор зерна ожидается в пределах чуть выше 2,5 млн тонн. Это меньше, чем в прошлом году, когда было намолочено свыше 4 млн тонн. По прогнозам меньше будет и урожайность — около 10 ц/га против прошлогодних 16,5 ц/га. Но это полностью обеспечит область семенами в объеме 500,4 тысячи тонн, фуражом и продовольственным зерном, а также зерном под реализацию.

В 2018 году на поддержку сельхозтоваропроизводства в области будет направлено более 2,6 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей — средства федерального бюджета и 900 миллионов рублей — областного бюджета (без учета обещанной правительством РФ дополнительной несвязной поддержки). На 13 июня аграриям перечислено более 1,7 млрд рублей, то есть две трети годового лимита.