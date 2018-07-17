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В Красноярском крае спасли женщину, которая 6 дней блуждала в тайге
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В Красноярском крае спасли женщину, которая 6 дней блуждала в тайге 

АиФ Красноярск 46 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
О том, что пропала 39-летняя женщина в дежурную часть полиции сообщил житель с. Катат Большеулуйского района. Он рассказал, что его жена ушла в лес собирать ягоду и не вернулась. На поиски отправился отряд, это 8 сотрудников полиции и представители национальной гвардии России по Красноярскому краю. Поскольку поиски пропавшей были затруднены сильной заболоченностью тайги, силовики приняли решение об использовании беспилотного летательного аппарата. В ходе полетов и было зафиксировано движение живого объекта. Координаты передали сотрудникам полиции, а мобильная группа (в состав которой вошли сотрудники уголовного розыска, участковые Большеулуйского отделения полиции и волонтеры) срочно отправилась в лесной массив.
При проверке координат в лесном массиве обнаружили пропавшую женщину. Как выяснилось она пошла собирать ягоды и заблудилась. В тайге женщина провела шесть дней. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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