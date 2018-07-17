Белокуриха для новозеландев. Чем Алтай привлекает иностранных пенсионеров

Случайная встреча с жительницей Новой Зеландии произошла в Белокурихе , где барнаульские супруги предпенсионного возраста Татьяна и Василий несколько лет назад приобрели участок с ветхим домиком в качестве дачи.

Но каждую неделю из Барнаула в курортный городок не наездишься. Лишь постепенно удалось убрать старые постройки, сараи, почистить участок от зарослей и провести коммуникации. Поэтому только летом этого года приступили к строительству нового дома.

Интерес к Белокурихе

Бригада строителей быстро возвела из деревянного бруса небольшой двухэтажный домик и уже приступила к работам на крыше. Хотя в доме нет ещё окон, дверей, смотрится он достаточно привлекательно. Возможно, поэтому в очередной приезд супругов в Белокуриху, к ним на участок зашла женщина и спросила: «С кем можно поговорить?». Василий как раз косил газон, а Татьяна занималась грядками, Хозяйка пригласила гостью в беседку. Как она рассказывает, женщина выглядела как отдыхающая на курорте. Хотя она была в тёмных очках, Татьяна предположила, что той лет пятьдесят, то есть почти с ней ровесница.

Гостья похвалила строящийся домик, а потом стала задавать Татьяне множество вопросов. Как приобрести участок в Белокурихе, где заказать проект дома, из чего его строить, где купить материалы и так далее. При этом она тщательно конспектировала в тетрадку все советы Татьяны. А та удивлялась, где до сих пор эта женщина жила, раз не знает не только, что такое профилированный брус, но и задаёт другие наивные вопросы?

Женщина поинтересовалась, откуда хозяева участка. Татьяна ответила:

— Из Барнаула.

— А это хороший городок?

— Неплохой, уютный, зелёный.

— А почему вы строитесь в Белокурихе?

— Любим приезжать сюда на отдых, здесь воздух чистый и комаров с мошкарой нет. Преимущество ещё в том, что поработаешь на участке, умоешься, накрасишься, приоденешься, выйдешь за калитку, и ты уже в городе, на курорте. Когда гуляешь, ничем не отличаешься от отдыхающих. А в Барнауле у нас работа, дети, внуки. Но если взять участок в одном из посёлков под Барнаулом, то, выйдя за калитку, окажешься в обычной деревне или в посёлке, где вся улица в высоких заборах, и за каждым лает собака, — пояснила Татьяна.

Наконец пришёл её черёд спросить, откуда взялась эта странная гостья? Женщина улыбнулась, сняла очки и глянула на Татьяну чистыми голубыми глазами: «Я из Новой Зеландии». Татьяна не подала виду, что удивлена, но стала судорожно соображать, где находится Новая Зеландия? «В географии я не очень, но со школы помню, что Австралия , это отдельный континент, закрашенный одним жёлтым цветом. Про Новую Зеландию ничего не знаю, и даже не слышала, что столица страны Веллингтон, пока женщина мне об этом не сказала». Пребывая в некотором ступоре, Татьяна продолжала слушать её рассказ.

Наши люди живут везде

Оказалось, её зовут Людмилой, 51 год. Родилась и выросла в Якутске , где жила с родителями. Получила два высших образования в Новосибирске , одно из них связанное с защитой растений. Вышла замуж. Но в девяностом году, увидев, что творится в стране, Людмила решила покинуть Советский Союз. Спросила мужа: «Ты со мной?». Он не рвался за границу, но отпускать одну жену не захотел. Перед отъездом Людмила позаботилась о родителях, перевезла их из холодного Якутска в наш край, в село Алтайское. Старикам там понравилось, природа, всё растёт, в том числе фрукты, ягоды, и климат подходящий. Одно печалило родителей, дочка очень далеко. С нетерпением ждали её писем.

Где Людмила с мужем провели первые десять лет после отъезда из страны, Татьяна не поняла. В Новой Зеландии наши соотечественники живут 18 лет. Свой дом, муж работает, Людмила нет. Одиннадцать лет назад она перевезла на остров своих родителей. Но старики так и не освоились на новом месте. Всё это время они переживали и нередко плакали, скучая по Родине. Хотели вернуться назад, в село Алтайское.

«Сейчас матери 81 год, отцу ещё больше. Я прилетела на Алтай , чтобы найти для них подходящее жильё. Побывала в селе Алтайское. Красиво, зелено, но это деревня, дома неблагоустроенные. Одни старики здесь жить не смогут. Съездила в Горный Алтай, на Телецкое озеро. Тоже красиво, комаров нет. Но больше всего понравилась Белокуриха. Родителям здесь будет удобно, уютный чистый городок, и есть где подлечиться. Поэтому решила приобрести им здесь благоустроенный дом или квартиру».

А ещё Людмила поделилась своими планами, которые возникли у неё в процессе поездки по Алтаю. Увидев такие красоты, наша соотечественница уже разработала свой коммерческий проект. Она решила организовывать туры в наш край для богатых пенсионеров, которые смогут жить в той же Белокурихе по два-три месяца летом, когда в Южном полушарии зима, и лечиться в местных санаториях. Известно, что пенсионеры во многих Западных странах довольно обеспечены и любят путешествовать по миру. Как говорит Людмила, новозеландцы чаще всего отправляются в Индию , хотя нередко встречаются там с антисанитарией. Но они тяготеют к спокойному отдыху, предпочитают медитировать, думать о душе. Людмила считает, что в Алтайском крае гораздо больше чистых, уединённых, природных мест для медитации. Она даже может возить их для этого на Телецкое озеро и в другие уголки Алтая. Говорит, что группу десять человек набрать будет не сложно. Это оптимальный вариант для сопровождения пожилых граждан.

Полёт с пересадками

У новозеландцев в ходу английский, немецкий язык и местного племени маори. Конечно, как все иностранцы, они боятся ехать в Россию . Но Людмила собирается провести презентацию Алтайского края, наглядно показать им Белокуриху, природные красоты, и уверена, что те заинтересуются здешним отдыхом. Проблема в том, что островитяне привыкли жить просторно, в своих домах, и одна комната в санатории даже на один месяц, а тем более на два-три, их не устроит. Поэтому Людмила собирается приобрести в курортном городе ещё один участок земли, чтобы построить большой дом или несколько бунгало, в которых пожилым туристам будет удобно, комфортно и они, спустившись с крыльца, сразу окажутся на зелёной лужайке с цветниками. А ещё она планирует для них организовывать туры из Барнаула в Москву . Должны же обеспеченные западные пенсионеры посмотреть нашу столицу.

Конечно, путь в Россию из Южного полушария неблизкий. Только до Австралии новозеландцы летят четыре часа, как мы до Москвы, затем приземляются в Китае . Там пересаживаются на рейс до Новосибирска, а затем и до Барнаула или поездом до Бийска . Отсюда до Белокурихи уже рукой подать. Как говорит Людмила, тамошним пенсионерам к таким перелётам не привыкать. Поэтому с лёгкостью пригласила Татьяну к себе в гости на острова Новой Зеландии.

Вернувшись домой и посмотрев карту мира, Татьяна воскликнула: «Так это гораздо ниже экватора, недалеко от Антарктиды! Даже если бы была возможность, я такую длинную дорогу не перенесу!». А когда она рассказала о содержании беседы с гостьей мужу Василию, он признался: «Хорошо, что это ты с ней встретилась. Если бы эта женщина сказала мне, что она из Новой Зеландии, я бы упал со стула».