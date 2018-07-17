В СЗФО решили сократить вывоз необработанной древесины

Конечно, в первую очередь это относится к регионам Дальнего Востока, но и к регионам Северо-Западного федерального округа это имеет непосредственное отношение. Еще одним крупным партнером-покупателем является Финляндия . Примерно две трети российского экспорта круглого леса в Финляндию занимают балансы из березовой древесины, предназначенные для выработки целлюлозы. Помимо балансовой древесины, финские лесопромышленники закупают в России и пиловочник из сосны и ели. Кстати, соседняя страна в прошлом году сократила импорт круглых лесоматериалов из России на 10 процентов. Причина — увеличение собственной вырубки леса, что соответствует национальной лесной стратегии Суоми, которая ставит цель к 2024 году нарастить объемы ежегодных заготовок до 80 миллионов кубометров.

И хотя власти заявляют, что, по данным Федеральной таможенной службы, по итогам первого квартала 2018 года относительно аналогичного уровня предыдущего года заметно упал уровень поставок круглого леса — спад составил почти 6 процентов, тем не менее проблема остается. Поэтому депутаты Госдумы и озаботились сокращением вывоза кругляка на законодательном уровне. Приняв новый документ, можно решить сразу три проблемы.

Во-первых, в настоящее время остро стоит вопрос воспроизводства лесного фонда. По статистике, насаждения исчезают в полтора раза быстрее, чем появляются. Основная причина в том, что в стране преобладающим способом лесовосстановления является естественное возобновление — свыше 75 процентов. Это не обеспечивает вырубленные объемы и понижает качество древесины.

В СЗФО основной упор делают на внедрение интенсивной модели в производственной деятельности. Как отмечает директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов минприроды РФ Андрей Грибенников, при увеличении в полтора раза затрат компаний на проведение лесовосстановления и ухода за лесами по нормативам интенсивной модели достигается прибыльность, сопоставимая со скандинавскими странами. При этом экономическая эффективность увеличивается со временем, и в долгосрочном периоде будет в 2,5 раза выше, чем при работе по экстенсивной модели.

Лесовосстановление в рамках интенсивной модели должно осуществляться преимущественно путем посадки сеянцев с закрытой корневой системой и, желательно, выращенных из семян с улучшенными наследственными свойствами. Подобным методом пользуются в Республике Коми . Там действуют шесть теплиц с проект-ным выходом 8,2 миллиона сеянцев за две ротации. В прошлом году обеспеченность посадочным материалом составила 167 процентов от потребности и 79 процентов от всего объема.

Такой же посадочный материал выращивается и в Карелии , подобное производство составляет 28 процентов, в Архангельской области — десять. Правда, здесь планируют реконструкцию Устьянского селекционно-семеноводческого центра — это увеличит выпуск саженцев в десять раз.

Вологодской области функционирует тепличный комплекс с производительностью в один миллион штук за одну ротацию, в нем используются преимущественно семена с улучшенными наследственными свойствами. На 2021 год запланировано строительство комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой производительностью три миллиона сеянцев в год в Устюженском районе, то есть доля его составит 26 процентов. В Ленинградской области 9 процентов саженцев выращивают в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре, в котором функционируют восемь теплиц с проектным выходом посадочного материала до 8 миллионов в год за две ротации, это 37 процентов от всего объема.

— План по лесовосстановлению в СЗФО в 2017 году выполнен на 103 процента. Данные работы проведены на площади 250,9 тысячи гектаров. При этом плановые показатели по искусственному лесовосстановлению перевыполнены во всех субъектах, за исключением Архангельской, Калининград-ской и Мурманской областей, — сообщил начальник департамента лесного хозяйства по СЗФО Алексей Эглит.

Вторая проблема, которую должен решить новый законопроект, — незаконные рубки. По информации минприроды РФ, за последние пять лет их объемы увеличились на 70 процентов.

Калининградской области уже в нынешнем году незаконно вырубили древесины на 200 миллионов рублей. Если будет доказано, что одна или несколько лесозаготовительных компаний, осуществляющих деятельность в Калининград-ской области, причастны к этому преступлению, нужно будет ставить вопрос о целесообразности дальнейшего действия договора аренды между такими компаниями и региональным правительством.

И третья проблема — погоня за «быстрыми лесными деньгами». Она делает невыгодными экспорт пиломатериалов и глубокую переработку. А между тем, по информации депутатов Госдумы, цена российских пиломатериалов на мировом рынке растет. Только за три месяца 2018 года она увеличилась на одну десятую. Стоимость круглого леса выросла лишь на три процента. Все это должно дать шанс предприятиям лесной отрасли, которые занимаются глубокой переработкой.

Кроме того, законопроект поставит заслон не только вывозу круглого леса за рубеж, но и всей «деловой» древесине, минимально обработанной.