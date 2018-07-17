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На Вологодчине могут создать логистический центр для товаров из Армении
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На Вологодчине могут создать логистический центр для товаров из Армении 

РИА Новости 43 минуты назад
ВОЛОГДА, 17 июл — РИА Новости. Виктория Смирнова. Логистический продуктовый центр, с помощью которого смогут поставлять на Вологодчину и в соседние области продукцию, произведенную в Армении, могут открыть в Вологде, сообщил РИА Новости первый заместитель губернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.
"На рабочей встрече с представителями бизнес-делегации Армавирской области, которая состоялась в понедельник, были озвучены намерения создать в Вологде логистический центр, чтобы с его помощью просчитать возможности сбыта армянских товаров в наших областных и муниципальных торговых сетях", — сказал Антон Кольцов.
По его словам, на встрече стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, лесного комплекса и ЖКХ.
"Если в 2016 году внешнеторговый оборот между Вологодской областью и Республикой Армения был порядка 2,2 миллиона долларов, то в 2017 году 5,7 миллиона долларов. В первом квартале 2018 года он составил уже порядка 2 миллионов долларов. Это означает, что мы работаем в верном направлении, хотя понимаем, что зон для улучшения внешнеторгового оборота и его увеличения еще очень много", — отметил Кольцов.
Он также напомнил, что сотрудничество между Вологодской областью и республикой Армения развивается и в гуманитарной сфере.
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