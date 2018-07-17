В Индии провели успешное испытание ракеты «БраМос»

Индийские военные в понедельник провели очередные успешные тестовые испытания крылатой ракеты «БраМос», которые стали частью программы по продлению срока ее эксплуатации в экстремальных погодных условиях. Об этом сообщили в индийском минобороны.

Как отметили в ведомстве, пуск ракеты был осуществлен с автономной мобильной пусковой установки в штате Одиша на востоке страны. «Пуск состоялся в 10:17 по местному времени (7:47 по московскому — прим. „РГ“). Ракета проследовала по четко обозначенной траектории, все ее компоненты работали в штатном режиме, и все параметры, необходимые для функционирования в экстремальных погодных условиях, подтверждены», — пояснили в минобороны

На испытаниях присутствовали высокопоставленные военные, а также специалисты из Организации оборонных исследований и разработок Индии и совместного российско-индийского предприятия «БраМос». По итогам министр обороны Индии Нирмала Ситараман поздравила участников с успешным тестовым запуском.