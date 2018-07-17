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В Индии провели успешное испытание ракеты «БраМос»
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В Индии провели успешное испытание ракеты «БраМос» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Индийские военные в понедельник провели очередные успешные тестовые испытания крылатой ракеты «БраМос», которые стали частью программы по продлению срока ее эксплуатации в экстремальных погодных условиях. Об этом сообщили в индийском минобороны.
Как отметили в ведомстве, пуск ракеты был осуществлен с автономной мобильной пусковой установки в штате Одиша на востоке страны. «Пуск состоялся в 10:17 по местному времени (7:47 по московскому — прим. „РГ“). Ракета проследовала по четко обозначенной траектории, все ее компоненты работали в штатном режиме, и все параметры, необходимые для функционирования в экстремальных погодных условиях, подтверждены», — пояснили в минобороны.
На испытаниях присутствовали высокопоставленные военные, а также специалисты из Организации оборонных исследований и разработок Индии и совместного российско-индийского предприятия «БраМос». По итогам министр обороны Индии Нирмала Ситараман поздравила участников с успешным тестовым запуском.
Сверхзвуковая противокорабельная ракета «БраМос» разрабатывается совместно ОАО "ВПК «НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии. Предыдущие испытания были проведены в мае этого года, в ходе которых были протестированы подсистемы ракеты, разработанные индийскими специалистами.
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