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«В экстремальных условиях»: в Индии провели контрольный пуск ракеты «БраМос»
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«В экстремальных условиях»: в Индии провели контрольный пуск ракеты «БраМос» 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Испытательный пуск выполнен в рамках программы по продлению сроков эксплуатации крылатых ракет и признан успешным.
Контрольный пуск крылатой ракеты BrahMos успешно выполнили индийские военные. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на главу совместного предприятия «БраМос» с российской стороны Александра Максичева.
«Накануне выполнен плановый испытательный пуск ракеты по программе продления сроков эксплуатации изделия. Пуск признан успешным», — заявил Максичев.
По сообщению минобороны Индии, на которое также ссылается агентство, пуск ракеты BrahMos проведен с автономной мобильной пусковой установки «в экстремальных погодных условиях».
BrahMos — сверхзвуковая крылатая ракета, разрабатываемая совместно ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии.
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