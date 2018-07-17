«В экстремальных условиях»: в Индии провели контрольный пуск ракеты «БраМос»

Испытательный пуск выполнен в рамках программы по продлению сроков эксплуатации крылатых ракет и признан успешным.

Контрольный пуск крылатой ракеты BrahMos успешно выполнили индийские военные. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на главу совместного предприятия «БраМос» с российской стороны Александра Максичева.

«Накануне выполнен плановый испытательный пуск ракеты по программе продления сроков эксплуатации изделия. Пуск признан успешным», — заявил Максичев.

По сообщению минобороны Индии , на которое также ссылается агентство, пуск ракеты BrahMos проведен с автономной мобильной пусковой установки «в экстремальных погодных условиях».