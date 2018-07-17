Толстой рассказал, как надо восстанавливать культурные связи с США

"Это действительно очень сложная задача, потому что начать нужно с гарантий взаимных, по крайней мере, со стороны Соединенных Штатов того, что культурные ценности, которые будут предоставлены Россией на музейные выставки, будут защищены от любых посягательств на них. У нас прервались межмузейные выставочные обмены задолго до того, как испортились политические отношения", — сказал Толстой.

Он отметил, что с театральными и музыкальными гастролями будет проще, так как это предмет взаимных договоренностей, и они происходили и во время обострения политической ситуации, хотя могли бы быть и более интенсивными.

"Но начинать надо практически с нуля. Выстраивать систему взаимных гарантий и взаимной заинтересованности в культурных обменах", — добавил собеседник агентства.