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Толстой рассказал, как надо восстанавливать культурные связи с США
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Толстой рассказал, как надо восстанавливать культурные связи с США 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Восстановление культурных отношений с США является сложной задачей, при этом начинать стоит с обеспечения гарантий сохранности культурных ценностей при межмузейных обменах, сообщил РИА Новости во вторник советник президента по культуре Владимир Толстой.
"Это действительно очень сложная задача, потому что начать нужно с гарантий взаимных, по крайней мере, со стороны Соединенных Штатов того, что культурные ценности, которые будут предоставлены Россией на музейные выставки, будут защищены от любых посягательств на них. У нас прервались межмузейные выставочные обмены задолго до того, как испортились политические отношения", — сказал Толстой.
Он отметил, что с театральными и музыкальными гастролями будет проще, так как это предмет взаимных договоренностей, и они происходили и во время обострения политической ситуации, хотя могли бы быть и более интенсивными.
"Но начинать надо практически с нуля. Выстраивать систему взаимных гарантий и взаимной заинтересованности в культурных обменах", — добавил собеседник агентства.
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