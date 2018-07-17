Ещё
В «Динамо» надеются, что стадион будет готов к марту 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17

В «Динамо» надеются, что стадион будет готов к марту 2019 года 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров рассчитывает, что команда будет выступать на стадионе имени Льва Яшина на постоянной основе, начиная с сезона-2019/20. В настоящее время арена находится на реконструкции.
— Мы уже презентовали абонементную программу, и она стартовала с начала месяца, — цитирует официальный сайт «Динамо» Федорова. — Считаю важным то, что удалось сохранить прошлогоднюю цену. При этом абонемент без каких-либо доплат будет действовать и на нашем родном стадионе «Динамо». Так что мы очень ждем и надеемся, что стадион будет готов к марту будущего года. При этом выгодно покупать сезонный абонемент именно сейчас, потому что условно по цене Химок вы получаете и Петровский парк, если стадион будет готов, сдан и осуществится переезд. На стадионе «Динамо» для тех, кто не купит абонемент сейчас, мы откроем дополнительную продажу миниабонементов, но цена будет проиндексирована, и, конечно, каждый оставшийся матч для болельщика обойдётся дороже.
Что касается сезона-2019/20, который мы надеемся играть на стадионе «Динамо» полноценно, то обсуждение билетной и абонементной программы ещё впереди. Постараемся соблюсти правильный баланс между доступностью для болельщиков и финансовой выгодой.
В первом туре чемпионата России-2018/19 «Динамо» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 29 июля.
Арсенал Т — Динамо М  Все о чемпионате России по футболу — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
СМИ: "Реал" хочет приобрести Азара и Куртуа в летнее межсезонье "Волгоград Арена" "уплывает". Стадион чемпионата мира размывает дождем Мбаппе, Неймар, Кейн и Азар - кандидаты на замену Роналду в "Реале"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева121
Путина назвали «президентом Украины»178
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки333
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка70
Трампа обвинили в измене родине57
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение