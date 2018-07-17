В «Динамо» надеются, что стадион будет готов к марту 2019 года

Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров рассчитывает, что команда будет выступать на стадионе имени Льва Яшина на постоянной основе, начиная с сезона-2019/20. В настоящее время арена находится на реконструкции.

— Мы уже презентовали абонементную программу, и она стартовала с начала месяца, — цитирует официальный сайт «Динамо» Федорова. — Считаю важным то, что удалось сохранить прошлогоднюю цену. При этом абонемент без каких-либо доплат будет действовать и на нашем родном стадионе «Динамо». Так что мы очень ждем и надеемся, что стадион будет готов к марту будущего года. При этом выгодно покупать сезонный абонемент именно сейчас, потому что условно по цене Химок вы получаете и Петровский парк, если стадион будет готов, сдан и осуществится переезд. На стадионе «Динамо» для тех, кто не купит абонемент сейчас, мы откроем дополнительную продажу миниабонементов, но цена будет проиндексирована, и, конечно, каждый оставшийся матч для болельщика обойдётся дороже.

Что касается сезона-2019/20, который мы надеемся играть на стадионе «Динамо» полноценно, то обсуждение билетной и абонементной программы ещё впереди. Постараемся соблюсти правильный баланс между доступностью для болельщиков и финансовой выгодой.

В первом туре чемпионата России-2018/19 «Динамо» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 29 июля.