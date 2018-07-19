Морозов: совершенствование пенсионной системы отвечает желанию человека быть востребованным

Средняя продолжительность жизни человека увеличилась до 73 лет, и каждый гражданин хочет быть как можно дольше активным, здоровым, востребованным и компетентным. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в ходе обсуждения законопроекта о совершенствовании пенсионной системы.

«Комитет по охране здоровья поддержал законопроект об изменении параметров пенсионной системы. На заседании комитета мы, в частности, детально обсуждали создание государственной системы контроля и обеспечения здоровья и активного долголетия старшего поколения», — сказал Дмитрий Морозов.

Председатель комитета напомнил, что в настоящее время продолжается разработка новой стратегии охраны здоровья, которая должна быть готова к осени. «Мы считаем, что геронтология, охрана здоровья пожилых может быть выделена в отдельный проект», — заявил Морозов.

Для обеспечения охраны здоровья старшего поколения необходимо также повысить доступность диспансеризации, уточнил Морозов. Он напомнил, что ранее Госдумой был поддержан законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения медосмотра.

Кроме того, требуется дальнейшее совершенствование системы проведения онкоскринингов и скринингов сердечно-сосудистых патологий, а также развитие протезирования. Более того, по его словам, очень важным является охрана здоровья и обеспечение профилактики профзаболеваний, травматизма и смертности на производстве. «Это ещё один большой сегмент, которым мы намерены в дальнейшем заниматься, поскольку мы говорим об активном долголетии и возможности трудиться», — отметил депутат.