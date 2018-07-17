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Подразделения артиллерии ВВО выдвинулись на полигон Цугол
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Подразделения артиллерии ВВО выдвинулись на полигон Цугол 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Для доставки военнослужащих и военной техники спланировано более 15 железнодорожных воинских эшелонов, в тоже время часть боевых расчетов в составе автомобильных колонн совершают марш на полигон своим ходом.
В соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа стартовал масштабный полевой выход.
В учебных мероприятиях будет задействовано более 4 тысяч военнослужащих и порядка 700 единиц вооружения и военной техники, в частности, новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», крупнокалиберные РСЗО «Ураган» и современные «Торнадо-Г», ствольная артиллерия –— САУ «Акация», «Гвоздика», «Мста-Б».
Ряд артиллерийских и ракетных соединений и воинских частей, дислоцированных в Хабаровском крае, Амурской области и Республике Бурятия, начали выдвижение на один из крупнейших полигонов округа в Забайкалье –— Цугол.
Для доставки военнослужащих и военной техники спланировано более 15 железнодорожных воинских эшелонов, в тоже время часть подразделений в составе автомобильных колонн совершают марш на полигон своим ходом.
Расчеты ствольной артиллерии различного калибра, реактивных систем залпового огня, минометов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой.
Особенностью полевого выхода артиллерии в текущем году является оценка мобильности подразделений и отработка ими учебно-боевых задач на незнакомых полигонах.
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