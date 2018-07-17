Подразделения артиллерии ВВО выдвинулись на полигон Цугол

Для доставки военнослужащих и военной техники спланировано более 15 железнодорожных воинских эшелонов, в тоже время часть боевых расчетов в составе автомобильных колонн совершают марш на полигон своим ходом.

В соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа стартовал масштабный полевой выход.

В учебных мероприятиях будет задействовано более 4 тысяч военнослужащих и порядка 700 единиц вооружения и военной техники, в частности, новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», крупнокалиберные РСЗО «Ураган» и современные «Торнадо-Г», ствольная артиллерия –— САУ «Акация», «Гвоздика», «Мста-Б».

Для доставки военнослужащих и военной техники спланировано более 15 железнодорожных воинских эшелонов, в тоже время часть подразделений в составе автомобильных колонн совершают марш на полигон своим ходом.

Расчеты ствольной артиллерии различного калибра, реактивных систем залпового огня, минометов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой.

Особенностью полевого выхода артиллерии в текущем году является оценка мобильности подразделений и отработка ими учебно-боевых задач на незнакомых полигонах.