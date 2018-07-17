Треть домов в Керчи зимой может остаться без теплоснабжения 

Объявили войнуТарифная проблема объединила керчан в инициативную группу, которая дошла до главы Крыма в борьбе за справедливые, на их взгляд, тарифы. Александр Сиренко, один из лидеров группы, изучил стоимость услуг на территории России и пришел к выводу, что самые высокие они на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Крыму. В Керчи два поставщика тепловой энергии: ГУП «Крымтеплокоммунэнерго», тариф которого составляет для населения 2677,67 рубля за гигакалорию, и КрымТЭЦ с тарифом 2335,14 рубля. Уже несколько месяцев местные активисты держат в напряжении органы власти, требуя от КрымТЭЦ, которой принадлежит Камыш-Бурунская ТЭЦ, снизить тариф. Еще весной власти создали рабочую группу, которая должна была проверить обоснованность тарифов на тепловую энергию для Камыш-Бурунской ТЭЦ на 2018 год. В нее вошли представители инициативной группы жителей, министерства ЖКХ РК, Крымтехнадзора, Госкомцен РК, КФУ им. В. И. Вернадского и общественного совета при Госкомцен Крыма. Независимые эксперты проанализировали структуру тарифов на тепловую энергию станции и представили свои выводы. Посчитали — убедилисьРасчет тарифов для каждого предприятия-поставщика услуг Госкомцен РК делает ежегодно на основании представленных материалов. Причем далеко не всегда соглашается с цифрами производителя, зачастую урезая статьи планируемых расходов и доходов. Так было и с КрымТЭЦ, которому при утверждении тарифов на 2018 году специалисты комитета уменьшили расходы на покупку электроэнергии, воды для технических целей, фонд оплаты труда, содержание и эксплуатацию оборудования. — Основными принципами государственной политики в сфере теплоснабжения является соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей, а также обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности предприятия и безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения, — говорит председатель Госкомцен РК Юрий Новосад. — В соответствии с расчетами наших специалистов для потребителей Керчи тариф на второе полугодие 2018 года утвержден в размере 2335,14 рубля за гигакалорию, при этом экономически обоснованный тариф составляет 2512,49 рубля. Правильность экономически обоснованного тарифа проверили специалисты Института экономики и управления Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского и сделали вывод, что он соответствует законодательству. — Рентабельность станции нулевая, — рассказал заведующий кафедрой учета анализа и аудита Крымского федерального института им. Вернадского, доктор экономических наук, доцент Александр Сметанко. — Станция действует не круглогодично, что увеличивает стоимость тепловой энергии. ТЭЦ работает пять месяцев в году, а затем только несет затраты на обслуживание сетей. Одна из основных статей расходов — электроэнергия. Также в тарифе заложены затраты на подъем воды в связи с особенностями рельефа. Административно-управленческие расходы на Камыш-Бурунской ТЭЦ объективные, это в основном обслуживающий и технический персонал. Изучив документы, мы увидели большую потерю тепла при транспортировке в дальний район «Марат». Потери в теплотрассах действительно большие. У КрымТЭЦ при планируемом объеме производства тепловой энергии в нынешнем году 125176 Гкал, они составят 38178 Гкал. — Причина в том, что теплотрасса, протяженность которой в городе 155 километров, изношена на 75 — 80 процентов, — говорит начальник управления ЖКХ администрации Керчи Вячеслав Карпов. — Ни в последние годы, ни в украинский период заменой их практически не занимались, потому что средств не было. Ниже некуда— Керчане не намерены тянуть на себе частное предприятие, которому принадлежит Камыш-Бурунская ТЭЦ, построенная 80 лет назад, оплачивая увеличивающиеся из года в год тарифы, — говорит горожанка Валентина Титаренко. — Мы считаем, что нужно отказаться от этого предприятия, построив небольшие газовые мини-котельные в густонаселенных микрорайонах города. Правда, где на это взять деньги, активисты не знают, ведь в муниципальном бюджете их нет. Рассчитывать на инвестора тоже не приходится, так как, по информации минЖХК РК, долг бытовых потребителей Керчи за услуги теплоснабжения на 3 июля достиг 141 миллиона рублей. Никакого инвестора такой убыточный бизнес не заинтересует. — В Керчи 15 тысяч потребителей, долг которых 58,6 миллиона рублей, — говорит генеральный директор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый. — И ни один абонент не оформил субсидию, которую государство готово предоставлять всем, кто не может самостоятельно оплачивать услуги ЖКХ. Установленный Госкомцен РК тариф для населения в Керчи составляет 2335,14 рубля за Гкал, хотя мы считаем его экономически необоснованным. С таким тарифом не то что о прибыли, даже о покрытии текущих расходов речь не идет. По самым оптимистичным подсчетам к концу года убыток от реализации тепловой энергии Камыш-Бурунской ТЭЦ превысит 70 миллионов рублей. В тариф сейчас включен только текущий мелкий ремонт, ни о какой модернизации оборудования ТЭЦ, о замене теплотрассы или строительстве мы и не мечтаем. Все, что мы можем себе позволить, — ставить заплатки на протекающие трубы. Наш единственный выход, если тариф не будет пересмотрен в сторону увеличения или мы не получим доплату из бюджета, — закрыть Камыш-Бурунскую ТЭЦ. И мы с каждым днем все больше склоняемся к такому решению. Эта станция убыточна уже не первый год, но с такими тарифами, как сейчас, наши потери приобрели угрожающие масштабы. При этом керчане просят снизить тариф до 1000 рублей за гигакалорию. Тупик теплотрассыВсе выводы рабочей группы и обращения потребителей будут направлены в инспекцию по жилищному надзору РК и министерство ЖКХ РК для проверки правильности произведенных начислений за тепловую энергию. Кроме того, материалы направят в администрацию Керчи с предложением сформировать рабочую группу для оценки возможности изменения городской схемы теплоснабжения за счет привлечения инвестиций или средств ФЦП. Но в администрации говорят, что быстро перевести бытовых потребителей на отопление от другого источника тепла технически невозможно. — Примерно треть города, микрорайон Аршинцева, получает тепло от ТЭЦ. Если станция остановится, он останется без отопления, — говорит начальник управления ЖКХ администрации Керчи Вячеслав Карпов. Даже если чисто теоретически представить себе ситуацию, что жилой фонд Аршинцева (а город растянут вдоль береговой полосы) подключили к котельным второго городского поставщика — Крымтеплокоммунэнерго, то отпущенный им теплоноситель дойдет до потребителя абсолютно холодным, ведь от котельных ему придется пройти путь, длиннее на несколько десятков километров. Денег на замену теплосетей и установку дополнительных теплопунктов и котельных у госпредприятия нет. По оценкам экспертов, на подобные работы потребуется не один десяток миллионов и несколько лет.