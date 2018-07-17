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ГД приняла закон об основаниях обжалования в ФАС решений в градостроении
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ГД приняла закон об основаниях обжалования в ФАС решений в градостроении 

РИА Недвижимость 57 минут назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о расширении перечня оснований для обжалования в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) решений в сфере градостроения.
Документ направлен на унификацию оснований для ускоренного административного обжалования в сфере градостроительных отношений, что облегчит для предпринимателей обжалование соответствующих нарушений в административном порядке, пояснял ранее замруководителя ФАС Рачик Петросян.
Закон относит к основаниям для обжалования в ФАС решения, выразившиеся в незаконном отказе в приеме документов, заявлений, а также в предъявлении к лицу, подавшему жалобу, и предоставленным им документам и информации требований, не установленных нормативными правовыми актами.
В настоящее время по аналогичному перечню оснований ФАС рассматривает жалобы на действия организаций, осуществляющих эксплуатацию энергосетей.
Единообразие при обжаловании действий организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей и органов власти в сфере градостроительных отношений, от которых зависит процесс строительства, позволит ФАС оперативно восстанавливать нарушенные права организаций и индивидуальных предпринимателей в этой сфере во внесудебном порядке.
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