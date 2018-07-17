ГД приняла закон об основаниях обжалования в ФАС решений в градостроении

Документ направлен на унификацию оснований для ускоренного административного обжалования в сфере градостроительных отношений, что облегчит для предпринимателей обжалование соответствующих нарушений в административном порядке, пояснял ранее замруководителя ФАС Рачик Петросян

Закон относит к основаниям для обжалования в ФАС решения, выразившиеся в незаконном отказе в приеме документов, заявлений, а также в предъявлении к лицу, подавшему жалобу, и предоставленным им документам и информации требований, не установленных нормативными правовыми актами.

В настоящее время по аналогичному перечню оснований ФАС рассматривает жалобы на действия организаций, осуществляющих эксплуатацию энергосетей.

Единообразие при обжаловании действий организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей и органов власти в сфере градостроительных отношений, от которых зависит процесс строительства, позволит ФАС оперативно восстанавливать нарушенные права организаций и индивидуальных предпринимателей в этой сфере во внесудебном порядке.