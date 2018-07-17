Депутаты ЗС НО предложили учредить Всероссийский День народных художественных промыслов 

Фото: НПДепутаты ЗС НО предложили учредить Всероссийский День народных художественных промысловДепутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили учредить Всероссийский праздник — День народных художественных промыслов. Об этом стало известно в ходе очередного заседания комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма 16 июля.
Депутаты обсудили проект постановления регионального парламента «Об обращении Законодательного Собрания Нижегородской области „К Министру промышленности и торговли РФ Д. В. Мантурову об установлении профессионального праздника — Дня народных художественных промыслов РФ“.
Отмечается, что в 2013 году был утвержден День народных художественных промыслов Нижегородской области, который отмечается в предпоследнее воскресенье июня. Благодаря действующим мерам государственной поддержки и популяризации народных промыслов увеличился поток туристов, а у производителей народных промыслов появились дополнительные рынки сбыта продукции.
Нижегородская область, как отметили в комитете по развитию предпринимательства, торговли и туризма, занимает лидирующее место в России в сфере НХП. В области в настоящее время сохранилось 22 вида промыслов. Всего на территории России около 350 предприятий, занимающихся народными промыслами.
Как отметил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов, установление Всероссийского Дня народных художественных промыслов будет способствовать решению важной государственной задачи, а именно „передачи из поколения в поколение бесценных традиций самобытного искусства и опыта мастеров народных художественных промыслов“. „Изделия НХП, как настоящие произведения искусства, хранятся в коллекциях лучших музеев России. Для нас очень важно сберечь не только выдающиеся экземпляры, но и сам промысел: поддержать передачу традиционных технологий от мастеров к ученикам, предоставить все необходимое для производства изделий и контролировать высокое качество продукции“, — добавил Василий Суханов.