Депутаты ЗС НО предложили учредить Всероссийский День народных художественных промыслов

Фото: НПДепутаты ЗС НО предложили учредить Всероссийский День народных художественных промысловДепутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили учредить Всероссийский праздник — День народных художественных промыслов. Об этом стало известно в ходе очередного заседания комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма 16 июля.

Депутаты обсудили проект постановления регионального парламента «Об обращении Законодательного Собрания Нижегородской области „К Министру промышленности и торговли РФ Д. В. Мантурову об установлении профессионального праздника — Дня народных художественных промыслов РФ“.

Отмечается, что в 2013 году был утвержден День народных художественных промыслов Нижегородской области, который отмечается в предпоследнее воскресенье июня. Благодаря действующим мерам государственной поддержки и популяризации народных промыслов увеличился поток туристов, а у производителей народных промыслов появились дополнительные рынки сбыта продукции.

Нижегородская область, как отметили в комитете по развитию предпринимательства, торговли и туризма, занимает лидирующее место в России в сфере НХП. В области в настоящее время сохранилось 22 вида промыслов. Всего на территории России около 350 предприятий, занимающихся народными промыслами.