Обманутым дольщикам помогут деньгами или новым жильем

Сегодня ряд технических правок в соответствующий региональный законопроект в очередной раз внесли члены рабочей группы профильного комитета областной Думы . По мысли авторов закинициативы, подобная положительная динамика станет возможна в результате расширения критериев отбора реализуемых на территории региона крупных инвестиционных проектов.

На сегодняшний день, в области насчитывается более четырех тысяч обманутых дольщиков, чьи интересы были нарушены в результате возведения 38 «проблемных» домов. Изначально предполагалось, что в случае принятия нового законопроекта, пострадавшие люди смогут рассчитывать на дополнительную помощь от инвесторов в течение года с момента заключения договора аренды земельного участка. Однако, в ходе обсуждения участники заседания пришли к выводу, что годичный срок является «нереальным», поэтому конкретные временные рамки будет уместнее указывать в каждом отдельном соглашении.

Депутат Леонид Писной , однако, высказал опасения по поводу того, что в случае с особенно большим числом пострадавших дольщиков в конкретно взятом долгострое, в регионе не найдется инвесторов, способных отселить большое количество людей. В качестве иллюстрации областной депутат привёл ситуацию в ЖСК «Северный», где в результате двойных продаж обманутыми оказались сразу 122 семьи.

«В «Северном» украли 188 миллионов рублей, по данным следствия. Где найти такого инвестора, который согласится расселить 122 семьи? В масштабах «Кронверка» или «Саратовоблжилстрой» это возможно. Но это не рядовой случай. И в Балакове не рядовой.

Меньше ста семей нет нигде. Как бы мы не зашли в тупик», — обеспокоился народный избранник.

«Если мы уберем этот критерий, возникнет коррупциогенный фактор. Его обязательно нужно оставлять, пока мы не найдём другое решение», — объяснил старший помощник прокурора области Иван Гусев

В итоге прозвучали мнения о том, что на один объект будет целесообразнее пускать сразу по несколько инвесторов.