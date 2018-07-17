Госдума приняла закон об изменении порядка обеспечения сирот жильем

Госдума в ходе заседания приняла в третьем, окончательном, чтении закон, направленный на совершенствование механизма обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ

«Законопроектом предлагается внести в некоторые законодательные акты РФ изменения, направленные на совершенствование механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Формирование единой и стабильной административной практики в сфере обеспечения жилыми помещениями указанных категорий граждан и повышение государственных гарантий защиты их жилищных прав», — говорится в пояснительной записке.

В документе подчеркивается, что это позволит исключить многочисленные случаи обращения детей-сирот в суд за защитой своих прав. В целях установления единого порядка учета детей-сирот и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, и формирования соответствующего регионального списка законом вносятся изменения, направленные на уточнение порядка включения и исключения их из списка на получение жилья.

«На сегодняшний день список формируется органами исполнительной власти субъекта РФ самостоятельно в соответствии с установленным ими порядком. Однако в силу различных причин действующий порядок не в полной мере обеспечивает своевременное включение в список всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение их жильем», — поясняется в документе.

В связи с этим законным представителям указанных детей предоставляется возможность самостоятельно подавать заявления о включении сирот в список, что будет гарантией последующего предоставления последним жилья.

На органы опеки и попечительства также возлагается обязанность по осуществлению контроля за своевременной подачей законными представителями сирот заявления о включении детей в список. Если представители не подали такое заявление, то орган опеки и попечительства обязан принять меры по включению детей в список.

Кроме того, уточняется, что жилые помещения предоставляются детям-сиротам и лицам из их числа по их заявлению в письменной форме при достижении ими возраста 18 лет или приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет.

Документом вводится единый порядок формирования списка, а также предлагается наделить правительство РФ полномочием по установлению такого порядка.

Кроме того, вносятся изменения, согласно которым в случае, если совместное проживание граждан, лишенных родительских прав, с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным, они по требованию законных представителей несовершеннолетних, органа опеки и попечительства или прокурора могут быть выселены в судебном порядке из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, если иное не предусмотрено законом субъекта РФ.

При этом договор найма специализированного жилого помещения для детей из указанных категорий может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2019 г.