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Госдума приняла закон об определении подлежащих ОМС граждан
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Госдума приняла закон об определении подлежащих ОМС граждан 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон об изменении порядка определения категорий граждан, подлежащих обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ.
Закон предусматривает наделение правительства РФ полномочием по утверждению порядка и методики определения численности застрахованных лиц (в том числе неработающих) для целей формирования бюджета ФОМС, бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных фондов ОМС.
Кроме того, предусматривается совершенствование механизма контроля за наличием у гражданина права на ОМС, включая введение обязанностей для гражданина, перешедшего в категорию граждан, не подлежащих ОМС (за исключением граждан, проходящих военную службу по призыву), — сдавать недействительный полис ОМС или сообщать о его утрате в любую страховую медицинскую организацию или любой территориальный фонд ОМС.
Для военных комиссариатов вводится обязанность передавать в территориальные фонды ОМС сведения о призванных на военную службу гражданах и информацию о начале военной службы по призыву.
Кроме того, устанавливается определение даты, по состоянию на которую будет устанавливаться численность неработающего населения — 1 января года, предшествующего очередному году, а также исключение обязанности Пенсионного фонда РФ представлять в ФОМС сведения о работающих застрахованных лицах.
Также вводятся механизмы приостановления и прекращения ОМС в отношении военнослужащих, конкретизацию категорий военнослужащих, не подлежащих ОМС.
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