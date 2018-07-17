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Туберкулёзная больница, кафе и научный центр: где можно будет проголосовать на выборах губернатора Приморья
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Туберкулёзная больница, кафе и научный центр: где можно будет проголосовать на выборах губернатора Приморья 

Prim.News 52 минуты назад
Выборы пройдут 9 сентября.
Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на выборах губернатора Приморского края, назначенных на 9 сентября 2018 года, опубликован на сайте администрации Владивостока.
В пространный список избирательных участков в основном вошли те, которые располагаются в привычных местах, например, образовательных учреждениях.
Однако проголосовать 9 сентября можно будет и в здании ООО «Синдер» (улица 50 лет Октября, д. 16, участок №801), в ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница» (Восточный проспект, д. 34, участок №809), в административном здании КГУП «Приморский водоканал» (улица Верещагина, д. 24, участок №818), в Национальном научном центре морской биологии ДВО РАН (улица Пальчевского, д. 17, участок №822), в кафе «Ковчег» ИП Аршакян А. Ш. (проспект 100-летия Владивостока, д. 153, стр. 4, участок №826), а также в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2» (улица Русская, д. 57, участок №844).
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