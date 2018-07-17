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Московское УФАС: Реклама виски в ГУМе и магазине «Незарулем» не предупреждала о вреде алкоголя
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Московское УФАС: Реклама виски в ГУМе и магазине «Незарулем» не предупреждала о вреде алкоголя 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Холдинг «Медиа Альянс» распространял рекламу виски Glenfiddich в магазине «Незарулем» и в гастрономе №1 ГУМа без предупреждения о вреде алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России).
«В Московское УФАС России поступило заявление на рекламу виски Glenfiddich без предупреждения о вреде алкоголя. При этом реклама распространялась в магазине «Незарулем» и в Гастрономе №1 ГУМа, а рекламодателем является крупный холдинг «Медиа Альянс». Московское УФАС России признало нарушение как со стороны рекламодателя, так и со стороны рекламораспространителей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что гастроном №1 ГУМа, магазин «Незарулем» и холдинг «Медиа Альянс» нарушили ч. 3 ст. 21 закона «О рекламе».
«В каждом случае реклама алкоголя должна сопровождаться предупреждением о вреде злоупотребления алкоголем. Такому предупреждению должно быть отведено не менее 10% рекламной площади. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении ГУМа, «Незарулем» и «Медиа Альянс» к административной ответственности в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ», — отмечается в сообщении.
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