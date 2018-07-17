В Татарстане появятся два новых пляжа 

Количество официальных пляжей на территории Татарстана увеличится. Так, новые места отдыха должны появиться в Заинске и Камском Устье. На эти цели республика готова выделить 34 миллиона рублей. Соответствующий тендер уже появился на сайте госзакупок. В Заинске пляж появится на территории микрорайона Заинск-2, а в Камском Устье — на берегу реки Карамалки. Строительство первого пляжа оценивается в 27 миллионов, второго — в 7 миллионов рублей. Согласно электронной документации, пляж в Камском Устье оборудуют детской зоной, лежаками, душевыми и кабинками для переодевания. Одной из главных задач при оборудовании пляжа в Заинске станет освещение. Заявки на участие в аукционе можно подать до 19 июля.