Минтранс требует снести здание ради строительства двухуровневой развязки на Ново-Садовой

Магазинчик хотят снести

Арбитражный суд Самарской области рассмотрит исковое заявление регионального Минтранса . Представители ведомства требуют снести магазинчик, который расположен на пересечении Советской Армии и Ново-Садовой. Здесь планируют построить двухуровневую развязку.

— Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области обратилось к ООО «Производственно-коммерческая фирма „Пульсар“» с заявлением, в котором просит освободить земельный участок от объекта потребительского рынка площадью 54,2 квадратного метра, — рассказали в арбитражном суде региона.

Также самарский Минтранс попросил, чтобы ему разрешили самостоятельно освободить земельный участок, если предприниматель не пойдёт навстречу. Иск рассмотрят в конце июля.

Идею строительства двухуровневой развязки на пересечении Ново-Садовой с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда вынашивают уже давно. Путепровод будет начинаться в районе дома культуры «Современник» и заканчиваться после улицы XXII Партсъезда. То есть Ново-Садовую протянут над двумя улицами — Советской Армии и XXII Партсъезда.