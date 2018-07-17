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Минтранс требует снести здание ради строительства двухуровневой развязки на Ново-Садовой
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Минтранс требует снести здание ради строительства двухуровневой развязки на Ново-Садовой 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Магазинчик хотят снести
Арбитражный суд Самарской области рассмотрит исковое заявление регионального Минтранса. Представители ведомства требуют снести магазинчик, который расположен на пересечении Советской Армии и Ново-Садовой. Здесь планируют построить двухуровневую развязку.
— Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области обратилось к ООО «Производственно-коммерческая фирма „Пульсар“» с заявлением, в котором просит освободить земельный участок от объекта потребительского рынка площадью 54,2 квадратного метра, — рассказали в арбитражном суде региона.
Также самарский Минтранс попросил, чтобы ему разрешили самостоятельно освободить земельный участок, если предприниматель не пойдёт навстречу. Иск рассмотрят в конце июля.
Идею строительства двухуровневой развязки на пересечении Ново-Садовой с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда вынашивают уже давно. Путепровод будет начинаться в районе дома культуры «Современник» и заканчиваться после улицы XXII Партсъезда. То есть Ново-Садовую протянут над двумя улицами — Советской Армии и XXII Партсъезда.
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