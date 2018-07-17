76 претендентов на звание «самой красивой»

Оргкомитет конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области » объявил о рекордном количестве заявок — 76 населённых пунктов региона. Члены жюри объедут каждый из них до 31 августа и по ряду критериев определят наилучшее село/деревню 33 региона.

Оргкомитет отмечает, что конкурс-смотр — это ещё и большой толчок в развитии самих населённых пунктов. Ярким примером может служить прошлогодний победитель — деревня Вежболово.

В начале июня (сюда приезжала большая делегация, которая посмотрела, на что потратили призовые деньги за первое место. К слову, увиденным представители оргкомитета остались довольны.

Отметим, что с каждым годом количество участников конкурса-смотра постоянно увеличивалось. Так, в 2015 заявки подали 20 населённых пункта, а в 2017 их было уже 46. В этом поставили новый рекорд.

Участников конкурса поделили на две группы — населённые пункты с численностью до 1000 жителей и от 1 тысячи до 3,5 тысяч человек.

В номинации «Населенные пункты с количеством до 1000 жителей» примут участие следующие территории:

Номинация «Населенные пункты с количеством от 1000 жителей до 3 500 жителей» более малочисленна.

В ней примут участие 6 территорий:

1. Вязниковский район — п. Лукново, п. Октябрьский , с. Степанцево 2. Меленковский район — с. Дмитриевы Горы, с. Урваново, 3. Муромский район –с. Панфилово, 4. Петушинский район — д. Пекша, д. Санино, 5. Суздальский район — с. Новоалександрово, 6. Юрьев-Польский район — с. Сима.

По итогам призёры в каждой группе получат денежные призы по 80, 50 и 30 тысяч рублей. А Гран-При конкурса-смотра в этом году составит 150 тысяч рублей. Ещё один приз вручат деревне, которая наберёт больше всех голосов в Интернете. Все заявки на участие в конкурсе вывесят на сайте, где за них сможет проголосовать любой желающий. Для прозрачности «выборов» изменили систему голосования.

«Наша главная задача — подключить активных жителей и всех желающих проголосовать. На сайте «Опоры России» мы призываем голосовать. В прошлом году более 10 тысяч голосов были отданы за лучшую деревню. На самом деле это далеко не все, кто хотел бы проголосовать. Так как мы ставили ограничение по IP-адресу. Это чревато тем, что предприятия и администрации различных населённых пунктов голосуют лишь один раз в то время, как, например, на заводе трудятся более 50 человек, и их голоса не были учтены. Мы долго думали, что с этим делать, и решили, что в этом году привязка будет к мобильному телефону. Главная задача — ограничение ботов и накрутки голосов», — Екатерина Краскина, член конкурсного жюри, председатель ВО «Опора России».

Победителей оргкомитет намерен объявить в сентябре.