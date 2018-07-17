76 претендентов на звание «самой красивой» 

Оргкомитет конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области» объявил о рекордном количестве заявок — 76 населённых пунктов региона. Члены жюри объедут каждый из них до 31 августа и по ряду критериев определят наилучшее село/деревню 33 региона.
Оргкомитет отмечает, что конкурс-смотр — это ещё и большой толчок в развитии самих населённых пунктов. Ярким примером может служить прошлогодний победитель — деревня Вежболово.
В начале июня (сюда приезжала большая делегация, которая посмотрела, на что потратили призовые деньги за первое место. К слову, увиденным представители оргкомитета остались довольны.
Отметим, что с каждым годом количество участников конкурса-смотра постоянно увеличивалось. Так, в 2015 заявки подали 20 населённых пункта, а в 2017 их было уже 46. В этом поставили новый рекорд.
Участников конкурса поделили на две группы — населённые пункты с численностью до 1000 жителей и от 1 тысячи до 3,5 тысяч человек.
В номинации «Населенные пункты с количеством до 1000 жителей» примут участие следующие территории:
1. Александровский район — с. Годуново, д. Крутец, 2. Вязниковский район –д. Буторлино, д. Козлово, д. Пески, д. Поздняково, с. Сарыево, д. Серково, д. Харино, д. Шатнево, д. Шустово, д. Эдон, 3. Гусь-Хрустальный район — д. Ильино, 4. Камешковский район –д. Берково, д. Каменово, с. Коверино, д. Краснораменье, д. Приволье, 5. Ковровский район — д. Никулино, с. Новое, с. Павловское, 6. Кольчугинский район — д. Венки, с. Давыдовское, с. Дубки, д. Литвиново, 7. Петушинский район — д. Емельянцево, с. Марково, 8. Селивановский район — д. Иваньково, 9. Собинский район –с. Березники, д. Бабаево, д. Братонеж, д. Горямино, д. Колокольница, д. Копнино, д. Петрушино, д. Рождествено, с. Семеновское, д. Чурилово, 10. Судогодский район — д. Картмазово и с. Ликино, 11. Суздальский район — с. Барское-Городище, с. Воскресенская Слободка, с. Гавриловское, с. Гнездилово, с. Кидекша, с. Клементьево, с. Кутуково, с. Ляховицы, с. Овчухи, с. Ославское, д. Пустой Ярославль, с. Санино, с. Старый Двор, с. Якиманское, с. Содышка, с. Спасское-Городище, с. Суворотское, с. Сущево, с. Улово, п. Малининский, с. Менчаково, с. Троица-Берег, с. Черниж, 12. Меленковский район –с. Коровино, д. Казнево, д. Крутцы, 13. Юрьев-Польский район –д. Звенцово, д. Коленово.
Номинация «Населенные пункты с количеством от 1000 жителей до 3 500 жителей» более малочисленна.
В ней примут участие 6 территорий:
1. Вязниковский район — п. Лукново, п. Октябрьский, с. Степанцево 2. Меленковский район — с. Дмитриевы Горы, с. Урваново, 3. Муромский район –с. Панфилово, 4. Петушинский район — д. Пекша, д. Санино, 5. Суздальский район — с. Новоалександрово, 6. Юрьев-Польский район — с. Сима.
По итогам призёры в каждой группе получат денежные призы по 80, 50 и 30 тысяч рублей. А Гран-При конкурса-смотра в этом году составит 150 тысяч рублей. Ещё один приз вручат деревне, которая наберёт больше всех голосов в Интернете. Все заявки на участие в конкурсе вывесят на сайте, где за них сможет проголосовать любой желающий. Для прозрачности «выборов» изменили систему голосования.
«Наша главная задача — подключить активных жителей и всех желающих проголосовать. На сайте «Опоры России» мы призываем голосовать. В прошлом году более 10 тысяч голосов были отданы за лучшую деревню. На самом деле это далеко не все, кто хотел бы проголосовать. Так как мы ставили ограничение по IP-адресу. Это чревато тем, что предприятия и администрации различных населённых пунктов голосуют лишь один раз в то время, как, например, на заводе трудятся более 50 человек, и их голоса не были учтены. Мы долго думали, что с этим делать, и решили, что в этом году привязка будет к мобильному телефону. Главная задача — ограничение ботов и накрутки голосов», — Екатерина Краскина, член конкурсного жюри, председатель ВО «Опора России».
Победителей оргкомитет намерен объявить в сентябре.