Экспедиция во главе с потомком Миклухо-Маклая отправится к берегам Папуа — Новой Гвинеи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 17 июля. / ТАСС /. Российские этнографы и активисты отправятся осенью в экспедицию к берегам Папуа — Новой Гвинеи по следам путешествий русского этнографа XIX века Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Группу возглавит потомок и полный тезка легендарного исследователя Николай Миклухо-Маклай.

"У нас планируется экспедиция в октябре фонда сохранения этнокультурного наследия и ученых из Российской академии наук к берегу Миклухо-Маклая (на северо-восточном побережье острова Новая Гвинея). Это будет научно-исследовательская экспедиция, целью которой будет изучение материальной культуры местных жителей, экологии прибрежной зоны и создание трехмерной модели будущего музея Миклухо-Маклая", — рассказал в интервью ТАСС Миклухо-Маклай.

По следам Миклухо-Маклая

Экспедиция будет организована в рамках проекта «Миклухо-Маклай XXI век. Ожившая история», включающего в себя фотовыставки, конференции и другие мероприятия, посвященные увековечению памяти исследователя. Также в рамках проекта специалистами петербургского Университета технологии и дизайна был реконструирован костюм путешественника, в котором он работал во время своих экспедиций на берегах Новой Гвинеи.

"Кропотливая, очень трудная работа. Это первая работа вообще по реконструкции исторического костюма путешественника XIX века, никто у нас в стране ранее не занимался этим", — рассказал ТАСС Миклухо-Маклай.

Восстановленный костюм представлен 17 июля на Маклаевских чтениях — этнографической конференции, проходящей на малой родине путешественника в Окуловке Новгородской области . Осенью он будет использован в ходе экспедиции.

"Мы будем снимать там одну из частей фильма о быте жителей Новой Гвинеи. И мы решили приехать не в футболках, а сделать костюм, чтобы показать местным жителям, которые используют одежду еще того времени, что мы тоже умеем сохранять свою культуру, традиционную одежду", — отметил Миклухо-Маклай.

Международные связи

В рамках проекта, исследователи из России заключили также меморандум о сотрудничестве с Национальным университетом Папуа-Новой Гвинеи . «Помимо науки, грядущая экспедиция — важный элемент присутствия России в этом регионе», — сказал Миклухо-Маклай.

Он отметил, что сейчас он и его соратники работают над фильмом о его знаменитом предке. Планируется, что полная двухчасовая версия этого фильма будет показана на российском телевидении. А вот сокращенную исследователи надеются показать на саммите АТЭС

История вопроса

Эта экспедиция станет уже второй для российских исследователей — участников проекта. В первый раз к берегам Новой Гвинеи они прибыли в сентябре 2017 года.

"Если в той экспедиции мы больше изучали то, что помнят о Миклухо-Маклае местные жители, и собирали легенды, то в этой мы сможем уделить именно природе и быту людей, которые живут на этом участке. Мы будем заходить в семьи, узнавать, каким образом они строят хозяйство. Такого детализированного изучения не было никогда", — пояснил Миклухо-Маклай.

Николай Миклухо-Маклай родился в Новгородской губернии в 1846 году, учился в Германии. За свою короткую жизнь он опубликовал более 150 трудов о жизни народов Юго-Восточной Азии и Океании. Также известен как защитник коренного населения данных регионов.