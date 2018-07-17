«Кусок потолка упал на голову». Почему люди вынуждены жить в аварийном доме

Детишки играют в ростовском дворе. А один из маленьких жителей дома №7 по ул. Суворова к друзьям не выходит: он в больнице с травмой головы…

На восьмилетнего мальчика обвалился кусок перегородки его собственного дома, признанного, кстати, аварийным. Но его маме некуда переезжать, так же как и её соседям.

Бегите!

Дому на ул. Суворова, №7 больше 100 лет, ремонт здесь не проводился ни разу, но крепкие стены, построенные на совесть ещё до революции, простояли бы ещё долго. Только вот в 1998 году в паре метров от него начали возводить многоэтажку. Теперь это печально известный долгострой по пер. Малому.

Сразу после того, как вырыли котлован, в подвалах дома №7 резко поднялся уровень воды, примерно на 2-3 метра. Жители забили тревогу. Какие-то работы проводились, но осушить подвалы до конца не удалось.

А три года назад на стенах зазмеились трещины. Теперь в некоторые щели (с ладонь шириной) можно с улицы рассмотреть квартиры. Здание начало стремительно разваливаться. Сверху на людей падали кирпичи, куски штукатурки. В октябре прошлого года не выдержали трубы и квартиры остались без тепла. Сотрудники МЧС неоднократно выезжали на этот адрес, когда от дома отваливался очередной кусок.

«В марте один из приехавших спасателей увидел, что резко замигал свет по всему дому и с криком: «Хватайте детей и бегите» первым выскочил на улицу. Оказывается, такое мигание означает, что здание «шевелится» и вот-вот рухнет. Тогда повезло, дом устоял, — рассказывает местная жительница Инна Фёдоровна. — Но и в квартирах оставаться было опасно.

Во дворе поставили палатки, так и жили. Администрация будто не замечала бедственного положения людей. Лишь после приезда съёмочных групп в городской администрации 27 марта подписали постановление об аварийности и сносе дома».

Но мучения жителей не закончились. Документ гласит: «Собственникам помещений в течение 15 месяцев со дня принятия настоящего постановления осуществить снос дома.

Если в установленный срок не будет осуществлён снос дома, МКУ „Управление жилищно-коммунального хозяйства“ Кировского района подготовит… документы для проведения процедуры изъятия для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен аварийный многоквартирный дом».

А всё это время (почти полтора года!) люди будут оставаться в трещащих по швам квартирах.

Когда гром грянет

После многочисленных писем жильцов в разные инстанции с просьбой ускорить процесс сноса дома, 19 июня появился документ, подписанный заместителем главы администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству В. И. Сакеллариусом: «Собственниками жилых помещений дома в МКУ „УЖКХ“ Кировского района представлен протокол общего собрания, на котором принято решение о невозможности собственными средствами осуществления сноса дома, в связи с большими материальными затратами, однако протокол составлен некорректно и требует доработки».

Бюрократическая машина не спешит, да и чиновники не задумываются, к какой беде могут привести бесконечные бумажные проволочки. А злополучный дом продолжает оседать.

«5 июля дверь в квартиру заклинило провисшим потолком, — рассказывает Людмила Журавлёва . — Мой девятилетний сын испугался, попытался выйти и сильно оцарапался. А через несколько дней второму сыну (ему восемь лет) на голову упал кусок потолка. Мальчик потерял сознание. Диагноз: сотрясение головного мозга. Что ещё должно произойти, чтобы власти обратили внимание на обрушающийся дом №7»?

«Законом не предусмотрен конкретный срок сноса жилого помещения и расселения граждан. Данный вопрос относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако понятие «разумный срок» является оценочным и в случае, если, например, будет установлено, что проживание в нём невозможно и опасно, то срок сноса может быть обжалован в судебном порядке».