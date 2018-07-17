Госдума приняла закон о расширении оснований для жалоб в антимонопольный орган

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении инициированный правительством РФ закон, дающий возможность обжаловать в антимонопольном органе действия или бездействие органов власти в градостроительной сфере по дополнительным основаниям в ускоренном порядке.

Закон устанавливает возможность обжалования в антимонопольном органе (в ускоренном порядке в семидневный срок) действий или бездействия уполномоченного органа при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих в строительной отрасли, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства. К таким процедурам относятся заключение договоров аренды или купли-продажи участка под строительство, утверждение документации при планировке территории, организация и проведение аукциона по продаже земельного участка из госсобственности и др.

Речь идет о возможности обжалования случаев незаконного отказа в приеме документов и заявлений, а также предъявления к лицам, подавшим жалобу, не предусмотренных законодательством требований. Сейчас по таким основаниям в антимонопольный орган могут быть поданы жалобы на действия организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей. Закон дает возможность подавать такие жалобы также и на органы власти в сфере градостроительства.

"Единообразие при обжаловании действий организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей и уполномоченных органов власти в сфере градостроительных отношений, от которых зависит процесс строительства, позволит антимонопольному органу оперативно восстанавливать нарушенные права юрлиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, во внесудебном порядке", — отмечается в пояснительной записке к документу.