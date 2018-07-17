Окрошка с акцентом: рецепты разных стран мира

Чалоп — узбекская окрошка

Этот суп готовят на основе кисломолочного продукта катыка. Окрошку могут использовать не только как похлебку, но и как соус или легкую закуску.

Ингредиенты: несколько веточек свежего бордового базилика, 1 стакан катыка, 500 мл холодной кипяченой воды, 1 кг огурцов, 7 редисок, по ½ пучка кинзы и зеленого лука, 1 ст. л. лимонного сока, соль, свежемолотый черный перец, 1–2 зубчика чеснока.

Способ приготовления: зелень мелко нарубить, посолить и хорошенько размять. Выдавить чеснок и перемешать. Огурцы и редис нарезать тонкой соломкой и добавить к зелени. Катык и воду соединить и взбить венчиком. Залить овощи и зелень. Посолить, поперчить и полить соком лимона. Убрать минут на 20 в холодильник.

Мацнабрдош — армянская окрошка

Армянскую окрошку готовят на основе мацони. И часто подают не как суп, а как напиток в бокалах.

Ингредиенты: 400 мл мацони, стакан газированной воды, 3–4 огурца, по ½ пучка кинзы, укропа и зеленого лука, несколько листиков свежей мяты, несколько листиков свежего базилика, соль.

Способ приготовления: зелень мелко покрошить. С огурцов снять кожицу и нарезать мелкими кубиками или соломкой. Соединить зелень и огурцы, посолить, перемешать. Мацони разбавить газированной водой, взбить. Залить окрошку. Подавать можно как в тарелках, так и в бокалах.

Овдух — азербайджанская окрошка

Овдух заправляют кефиром, айраном или мацони. В разных местностях суп готовят по-разному: где-то кладут отварную говядину и яйца, а где-то обходятся зеленью и овощами. Кинзу частенько заменяют редисом.

Ингредиенты: 500 мл айрана, 500 мл холодной кипяченой воды, 3 огурца, 1 яйцо, 300 г говядины, по ½ пучка зеленого лука, укропа и кинзы, соль.

Способ приготовления: мясо отварить и охладить, яйцо отварить и остудить. Зелень мелко нарезать, посолить, перемешать. Говядину нарезать мелкими кубиками, яйцо — четвертинками. Айран смешать с водой и взбить. Огурцы, зелень и мясо соединить, перемешать. Залить айраном. Перед подачей в каждую тарелку положить четвертинку яйца.