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Сотрудник алтайской колонии пойдет под суд за взятки от заключенных
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Сотрудник алтайской колонии пойдет под суд за взятки от заключенных 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела против начальника одного из отделов исправительной колонии № 9. Он обвиняется в получении взяток от заключенных.
По версии следствия, с 2014 по 2017 год обвиняемый вымогал у заключенных взятки. В случае отказа он угрожал составить не соответствующую действительности отрицательную характеристику, что повлекло бы необоснованное водворение заключенных в ШИЗО и переводу в колонию строгого режима. Суммы взяток варьировались от 40 до 400 тысяч рублей. Кроме того в апреле 2017 года сотрудник колонии получил золотую цепь стоимостью более 34 тысяч рублей. За это он предоставил одному из заключенных свидание с супругой.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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