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Проливные дожди на юге Индии унесли жизни 11 человек
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Проливные дожди на юге Индии унесли жизни 11 человек 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Нью-Дели, 17 июля /Синьхуа/ — За минувшие сутки 11 человек погибли в результате проливных дождей в штате Керала на юге Индии. Об этом во вторник сообщили индийские власти.
"Трое человек стали жертвами инцидентов, связанных с ливневыми дождями в округе Коллам, два — в округе Кожикоде, еще двое — в округе Малаппурам", — заявил источник в службе по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Помимо упомянутых трех округов, проливные дожди также обрушились еще на пять округов, в которых в понедельник были закрыты школы и другие учебные заведения.
Местный телеканал сообщил, что ливневые дожди сильно сказались на железнодорожном и автомобильном движении в этих районах.
Метеорологическая служба предупредила, что плохая погода продержится следующие двое суток. «Во вторник и среду ожидается больше осадков», — отметили метеорологи.
Южные районы Индии часто страдают от наводнений во время сезона дождей.
Напомним, что в Индии в мае этого года около 250 человек погибли, свыше 400 пострадали в результате проливных дождей, ударов молний и песчаных бурь. —0—
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