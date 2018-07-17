Проливные дожди на юге Индии унесли жизни 11 человек

Нью-Дели , 17 июля / Синьхуа / — За минувшие сутки 11 человек погибли в результате проливных дождей в штате Керала на юге Индии . Об этом во вторник сообщили индийские власти.

"Трое человек стали жертвами инцидентов, связанных с ливневыми дождями в округе Коллам, два — в округе Кожикоде, еще двое — в округе Малаппурам", — заявил источник в службе по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Помимо упомянутых трех округов, проливные дожди также обрушились еще на пять округов, в которых в понедельник были закрыты школы и другие учебные заведения.

Местный телеканал сообщил, что ливневые дожди сильно сказались на железнодорожном и автомобильном движении в этих районах.

Метеорологическая служба предупредила, что плохая погода продержится следующие двое суток. «Во вторник и среду ожидается больше осадков», — отметили метеорологи.

Южные районы Индии часто страдают от наводнений во время сезона дождей.

Напомним, что в Индии в мае этого года около 250 человек погибли, свыше 400 пострадали в результате проливных дождей, ударов молний и песчаных бурь. —0—