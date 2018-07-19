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В Костромской области два депутата сложили полномочия из-за утраты доверия
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В Костромской области два депутата сложили полномочия из-за утраты доверия 

k1news.ru 39 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костромском районе по требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия двух депутатов, сообщает областная прокуратура.
Причина таких требований не нова — чиновники нарушили антикоррупционное законодательство. У них возникли пробелы в отчете по собственным доходам и доходам членов семьи.
По закону, депутаты должны полностью описать не только свои доходы и имущество, но и имущество супругов и детей. Но не всегда они следуют этому правилу. На этот раз оплошность допустили депутаты Шунгенского и Бакшеевского сельского поселений.
Их полномочия досрочно прекращены в связи с утратой доверия.
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