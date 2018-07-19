В Костромской области два депутата сложили полномочия из-за утраты доверия

В Костромском районе по требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия двух депутатов, сообщает областная прокуратура.

Причина таких требований не нова — чиновники нарушили антикоррупционное законодательство. У них возникли пробелы в отчете по собственным доходам и доходам членов семьи.

По закону, депутаты должны полностью описать не только свои доходы и имущество, но и имущество супругов и детей. Но не всегда они следуют этому правилу. На этот раз оплошность допустили депутаты Шунгенского и Бакшеевского сельского поселений.

Их полномочия досрочно прекращены в связи с утратой доверия.