Электроснабжение семи многоквартирных домов в Одинцове ограничат из-за долгов

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Энергосбытовая компания «Мосэнергосбыт» ограничит подачу электричества в семь многоквартирных домов Одинцовского городского округа Московской области из-за долгов управляющих компаний. В шести из них не будет электричества с 10 до 21 часов, в седьмом отключат электроснабжение лифтов и подъездов, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"В связи с наличием крупной просроченной задолженности за потребленную электроэнергию со стороны управляющих компаний г. Одинцово и Одинцовского района АО «Мосэнергосбыт» вынуждено инициировать введение режима ограничения поставки электроэнергии в отношении семи многоквартирных жилых домов. Так, на 19 и 20 июля запланировано ограничение энергоснабжения в отношении семи многоквартирных домов, обслуживаемых МУП «Вязёмы Инжиниринг» и ООО «Альтернатива Профи», — говорится в сообщении.

По данным «Мосэнергосбыт», задолженность «Вязёмы Инжиниринг» за электричество составляет около 11 млн рублей, «Альтернатива Профи» — около 3 млн рублей. «Неоднократные попытки урегулировать ситуацию путем переговоров с руководством данных управляющих компаний не увенчались успехом. Систематически направляются письма о задолженности предприятий главам администрации Одинцовского района и Одинцово, проблема регулярно поднимается на совещаниях, однако вопрос до сих пор остается нерешенным», — добавили в «Мосэнергосбыте».