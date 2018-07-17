Как используют IoT, Big Data, машинное обучение и блокчейн НЛМК, М. Видео, МегаФон и проекты Сколково 

В программе прямого эфира:
Интернет вещей с НЛМК: проекты в области охраны и безопасности труда, энергетики, логистики, автоматизации розничной торговли, какие задачи может решать «цифровой двойник».
Большие данные с «М. Видео»: сценарии для розницы (например, для прогнозирования спроса), финансовых подразделений и производственных предприятий.
Машинное обучение с «МегаФон»: практика реализации ML-проектов в бизнесе, проблема доверия к автоматизированным решениям и рынке специалистов в РФ.
Блокчейн с фондом «Сколково»: стартапы и проекты в России, для каких сценариев оправдано применение блокчейн.
Участвуют:
Кирилл Суковых, руководитель лаборатории инноваций НЛМК-SAP, НЛМК;
Владимир Литвинюк, руководитель направления Data Science, «М. Видео»;
Владислав Сарнацкий, руководитель по автоматизированному рабочему месту, Операционный блок — Цифровые сервисы, «МегаФон»;
Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий, «Сколково».
Для подключения к трансляции нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.
Партнеры мероприятия — Huawei, Intel, Ramax.